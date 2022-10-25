يبحث عدد كبير جدا من اصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، والتي تبدأا لتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر نوفمبر، بداية من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر لما يزيد عن 10 ملايين من اصحاب المعاشات من مكاتب البريد، او ماكينات الصراف الالي ATM، او البنوك كبنك ناصر ومصر والاهلي، بالاضافه الي طرق الصرف المختلفه.

صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

صرف معاش شهر نوفمبر يتم علي ثلاث فئات من أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 نوفمبر 2022، والفئة اعلى من 1000 جنيه وحتى أقل من 2000 يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر 2022، و الأكثر من 2000 جنيه يومي السبت والأحد 5 و6 نوفمبر 2022، من ماكينات الصراف الالي ATM أو مكاتب البريد أيام العمل الرسمية.

صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

اماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

وتستعد التأمينات الاجتماعية، وكافة البنوك ومكاتب البريد في مصر، للبدء في العمل على إجراءات تتيح إمكانية صرف المعاشات من خلال ATM وطوال أيام الشهر في أي وقت وفي اي مكان على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ صرف المعاشات .

تغيير بطاقات المعاشات الزرقاء لميزة



وطالبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصحاب البطاقات الزرقاء الخاصة بالمعاشات، بتغيرها الي بطاقات ميزه التابعة للبنوك، لصرف المعاشات، وتغيير بطاقات صرف المعاش القديمة التي انتهت صلاحيتها بالبطاقة الجديدة ميزة للتمكن من صرف المعاشات من مكاتب البريد أو أي ماكينات صرف آلي علي مستوي الجمهوريه.

التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول.

كتابه الرقم السري للكارت القديم علي الكارت الجديد، وتفعيله علي مكنه الفيزا.

سيتم استلام كارت ميزة بشكل فوري مجانا.

كيفية تغيير بطاقة صرف المعاش الزرقاء ببطاقة بنك ميزة

التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جارٍ، وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

كيفية تغيير بطاقة صرف المعاش الزرقاء على المحفظة الالكترونية

التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.



صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2022

1000 جنيه سيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.

2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.



موعد صرف شرائح معاشات شهر نوفمبر 2022

صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومى 1-2 نوفمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومى 3- 4 نوفمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومى 5-6 نوفمبر.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2022



يصرف أصحاب المعاشات مستحقاتهم لـ معاشات شهر نوفمبر 2022 من خلال مكاتب البريد في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية ومن البنوك وماكينات ATM، يدور باستمرار في أذهان أصحاب المعاشات.