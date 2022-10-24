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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

معاش تكافل وكرامة.. اعرف شروط الحصول عليه والفئات المستحقة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

يبحث آلاف المواطنين من البسطاء، عنكيفية الحصول علي معاش تكافل وكرامة، والذي يصرف لفئات كثيرة، والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، كالأسرة و الطفل والمرأة و ذوى الإعاقة والمسنين والشباب.

يعد برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي، والذي يوفر معاشا للاسر المحتاجة، لمساعدتهم في الأمور الحياتية ومعاونتهم في ازماتهم المادية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق للتواصل والحصول علي معاش تكافل وكرامه، من خلال خط ساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: [email protected]

الفئة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2022

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وهم الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب.

معاش تكافل وكرامة


شروط  الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022


1- أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

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5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه :

ـ ملكية أرض زراعية( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعية( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثه أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )

معاش تكافل وكرامة

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

ـ إمتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ امتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... ).

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ عدم الإستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الاجتماعية ( تجميد لحين التحقق ).

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ( تجميد لحين التحقق ).

معاش تكافل وكرامة

إجراءات الإشتراك برنامج معاش تكافل وكرامة 2022


للحصول علي معاش تكافل وكرامةيجب التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات التاليه:-


صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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معايير القبول برنامج معاش تكافل وكرامة 2022

1- إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

معايير الاقصاء من برنامج معاش تكافل وكرامة 2022

 

1.القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.
2.حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .
3.امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
4.امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000
5.امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

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6. العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها) .

7. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .

8.  التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/شخصي.

10. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .

معاش تكافل وكرامة

شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة 2022

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة


1- صور بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقماً سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

2- يقدم المواطن صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

3- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

4- صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

5- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

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6- يتم تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

7- في حالة الإعاقة أو المرض المزمن يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

8- بالنسبة للأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

9- في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022


1-ـ يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

2-ـ يشترط للتسجيل في تكافل وكرامة عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

3-- يشترط للحصول على «تكافل وكرامة» عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق معايير الاقصاء من برنامج معاش تكافل وكرامة 2022 إجراءات الإشتراك برنامج معاش تكافل وكرامة 2022 معايير القبول برنامج معاش تكافل وكرامة 2022 شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة الشروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة 2022 الفئة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2022 شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة 2022

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