بعد التخفيض 50%.. اعرف أسعار تذاكر قطارات النوم

يبحث عدد كبير من ذوي القدرات الخاصة ومرافقيهم علي الاعلان الخاص بهيئة السكه الحديد، بتخفيض أسعار تذاكر قطارات النوم 50% لذوي القدرات الخاصة ومرافقيهم في رحلاتهم من محطة قطار القاهره، الي اسوان او قنا او اسيوط او مطروح، وعكسهم.

أسعار تذاكر قطارات النوم بعد قرار تخفيض أسعارها بنسبة 50% لذوي القدرات الخاصة والمرافق

وجاءت تخفيض أسعار تذاكر قطارات النوم 50% لذوي القدرات الخاصة ومرافقيهم بالسكة الحديد، تخفيفا عنها وعن زويهم والقدره علي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

أسعار تذاكر قطارات النوم لذوي القدرات الخاصة

ويستعرض موقع صدي البلد الاخباري، خدمة تقديم اسعار تذاكر قطارات النوم بعد قرار تخفيض أسعارها بنسبة 50% لذوي القدرات الخاصة والمرافق، حرصا من الدوله علي تقديم الخدمات بشكل افضل لذوي القدرات الخاصه.

أسعار تذاكر قطارات النوم بعد قرار تخفيض أسعارها بنسبة 50% لذوي القدرات الخاصة ومرافقيهم، جائت في قطارات النوم التي تمتلكها الهيئة والتي تحظي باعلي سعر و برافاهيه عاليه وافخم الخدمات.

أسعار تذاكر قطارات النوم لذوي القدرات الخاصة

سعر تذكرة قطار النوم من محطة القاهرة حتى محطة مطروح والعكس شامل وجبة عشاء 115 جنيهًا بدلا من 200 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار النوم من محطة القاهرة حتى محطة أسيوط والعكس شامل وجبة عشاء 190 جنيهًا بدلا من 325 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار النوم من محطة القاهرة حتى محطة قنا والعكس شامل وجبة عشاء 215 جنيهًا بدلا من 375 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار النوم من محطة القاهرة حتى محطة أسوان والعكس شامل وجبة عشاء 240 جنيهًا بدلا من 425 جنيهًا.



أسعار تذاكر قطارات النوم لذوي القدرات الخاصة

ويهتم عدد كبير جدا من محبي السفر بالقطار وخاصه للمحافظات البعيده، بمواعيد تذاكر قطارات النوم والتي خصصت السكة الحديد، ثلاث قطارات نوم أرقامها ( 86- 1086 - 1082) واسعارها للجمهور بالاضافه الي قيمة التذكرة للاطفال.



وكل الخدمات المقدمة بقطارات النوم على مستوى واحد ويختلف سعر القطار حسب موعده، وجائت الاسعار للجمهور كالتالي:-



القطار رقم 1086 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 7.20 مساء، وثمن التذكرة للفردى "يستخدم الكابينة 2 سرير بمفرده" 850 جنيه، وثمن التذكرة للزوجى 550 جنيها للفرد.

القطار 1082 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 9.00 مساء، وثمن التذاكر للفردى "يستخدم الكابينة 2 سرير بمفرده" 850 جنيها، وثمن التذكرة للزوجى 550 جنيها للفرد.

القطار رقم 86 موعد قيامه من رمسيس الساعة 7.45 مساء، وثمن التذكرة للفردى 750 جنيها والزوجى 500 جنيه .

أسعار تذاكر قطارات النوم لذوي القدرات الخاصة

أسعار تذاكر قطارات النوم قنا - نجع حمادى – سوهاج



تختلف أسعار تذكرة الركوب إذا كان الحجز من القاهرة لـ"قنا - نجع حمادى – سوهاج" فقط وهى كالتالى:



القطار رقم 1086 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 7.20 مساء، سعر التذكرة 450 جنيها للزوجى و785 جنيها للفردى.

القطار 1082 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 9.00 مساء، سعر التذكرة 450 جنيها للزوجى و785 جنيها للفردى.



القطار رقم 86 موعد قيامه من رمسيس الساعة 7.45 مساء، سعر التذكرة للفردى 685 جنيها، و450 جنيها للزوجى.



مع العلم أن تذكرة الطفل من 4 لـ9 سنوات تقل 50 جنيها عن الفرد العادى بأى قطار نوم.

