ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بالفترة المسائية وهذا سعر عيار 21

سعر الذهب الان في مصر

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم، للمقبلين علي الزواج الذين يرغبون في شراء الذهب، للوصول لأكبر مكسب في ظل حالة التضخم باقتناء المشغولات الذهبية ولمحبي تجميد السيولة المادية الي ذهب، بالإضافة إلي المستثمرين في قطاع الذهب، وذلك لضمان استثمار جيد بمكسب مضمون، ولتحديد موقف الشراء والبيع للذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,124 جنية شراء 1,128 جنية اليوم للجرام الواحدشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا في السوق المصري، تزامنا مع الاستقرار في الأسواق العالمية، والتي ترتب عليها ارتفاع اسعار الذهب اليوم في الصاغات، وسجل فيها ، وذلك خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا علي مدار الاسبوع إذ سجلت أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,124 شراء 1,128 اليوم، وارتفعت من الأمس ستة جنيهات.

اعلي سعر للذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 اعلي سعر والذي وصل في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي إلي 1200 جنيه للجرام عيار 21.

سعر الذهب عيار 21 الان

عيار 21 بيع 1,124 شراء 1,128 اليوم

عيار 21 بيع 1,118 شراء 1,124 امس

سعر الذهب الان في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,285 شراء 1,289

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,178 شراء 1,182

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,118 شراء 1,124 اليوم

عيار 21 بيع 1,114 شراء 1,118 امس

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 963 شراء 967

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 749 شراء 752

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 642 شراء 645

سعر أونصة الذهب

الاونصة بيع 39,950 شراء 40,092

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 8,992 شراء 9,024

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,284,571 شراء 1,289,143

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ ارتفع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي، كالتالي:-



سعر الذهب بالبورصه المصريه بالدولار

اسعار الذهب عيار 24 1,051 جنيه $53.32

سعر الذهب عيار 22 963.29 جنيه $48.88

اسعار الذهب عيار 21 919.52 جنيه $46.66

اسعار الذهب عيار 18 788.15 جنيه $39.99

سعر الذهب عيار 14 613.00 جنيه $31.10

سعر الذهب عيار 12 525.43 جنيه $26.66

سعر الذهب عيار 9 394.07 جنيه $20.00

اسعار أوقية الذهب 32,682 جنيه $1,658

اسعار جنيه الذهب 7,356 جنيه $373.26

اسعار كيلو الذهب 1,050,856 جنيه $53,322

أقل سعر ذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

اسعار أوقية الذهب اليوم بالنسبة الي الدولار الأمريكي



USD XAU

1 XAU ١٬٦٤٠٫٦٢ USD

5 XAU ٨٬٢٠٣٫١ USD

10 XAU ١٦٬٤٠٦٫٢ USD

25 XAU ٤١٬٠١٥٫٥ USD



سعر المصنعية في جرام الذهب

ويأتي سعر المصنعية من 20 و 60 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتتغير أسعار الذهب اليوم بسبب فروق المصنعية من محل ذهب لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

تثبيت سعر الفائدة

وثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25%، وأبقى البنك المركزي سعر الاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والائتمان والخصم عند 11.75%.