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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتجاجات تلتهم إيران.. إضراب عمال المصافي مع 8 مدن غرب البلاد

إيران
إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن إضراب "واسع النطاق" في 8 مدن غرب إيران على خلفية الاحتجاجات التي تشعل البلاد منذ وفاة مهسا أميني على يد قوات الشرطة الإيرانية واحتجاجا على أوضاع البلاد.

ووفقا لرويترز، فإن عمال المصافي في طهران يضربون عن العمل ضمن حالة الإضراب التي تشمل 8 مدن إيرانية والاحتجاجات الواسعة في البلاد.

وكانت قد أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كردستان في غرب إيران، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام في جميع المدارس والجامعات في المحافظة، الأربعاء، بالتزامن مع أربعينية وفاة الشابة مهسا أميني.

وبررت العلاقات العامة للحكومة المحلية في محافظة كردستان سبب هذا القرار بـ"مكافحة أمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا".

وفي الأربعين يومًا الماضية، كانت المدارس والجامعات من أهم مراكز الاحتجاج ضد النظام والحكومة الإيرانية، فيما انطلقت، مساء الثلاثاء، دعوات للخروج باحتجاجات شعبية واسعة في عموم إيران، يوم غد الأربعاء، عشية الذكرى الأربعين لوفاة مهسا أميني.

وتوفيت مهسا أميني، في 16 من سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق في طهران بسبب عدم التزامها بالحجاب الإلزامي.

ودعت مجموعات مختلفة في إيران، بما في ذلك شباب أحياء طهران ومجموعات نسائية، وأحزاب كردية، ومدارس وجامعات كردستان والعديد من الناشطين إلى النزول للشوارع، يوم غدٍ الأربعاء، بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة مهسا أميني.

وفي بعض الجامعات من غير محافظة كردستان، طُلب من الطلبة القدوم إلى الجامعة باللون الأسود غدًا.

وقالت مجموعة من الناشطات أثناء دعوتهن لتظاهرة احتجاجية، يوم الأربعاء، إنه كلما زاد عدد المشاركات في الاحتجاجات، قل احتمال قمعها.

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