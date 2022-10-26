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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: مازلنا في الخريف والشتاء يبدأ 21 ديسمبر

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس شهدت البلاد سقوط أمطار كانت متفاوتة الشدة على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم من المتوقع أن تكون حدة الأمطار أقل بكثر مقارنة مع أمس.


وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن اليوم الأمطار ستكون خفيفة جدا على القاهرة الكبري ومحافظات السواحل الشمالية الغربية، وبعض مناطق من شمال الصعيد.


وتابعت أن هناك فرصا لسقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من مدن القناة وبعض المناطق من شمال وسط سيناء ومحافظات الوجه البحري، ولكن كلما تقدمت فترات النهار كلما قلت كميات الأمطار من فترات الصباح.


وأشارت إلى أن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، حيث تصل العظمي على القاهرة الكبري 27 درجة، أى أنها تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري حتي شمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على محافظات جنوب الصعيد، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس نلاحظ الإنخفاض الكبير فى درجات الحرارة.

موعد تحسن الأحوال الجوية 


وأفادت أنه بدءا من غد الخميس يكون هناك تحسن كامل فى الأحوال الجوية، وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتكون خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.


ونصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة مع بدايات فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر، ولكن حتي الأن الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وفترات النهار تتراوح ما بين ال27 و28 درجة مئوية.
 

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