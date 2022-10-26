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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 54 حالة تعد على أملاك الري في كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات


تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجة 20، من إزالة 54 قرارا تعدى على أملاك الري بسيدي سالم ومطوبس على مساحة فدان و3 قراريط، و16 سهماً، و 25353 متراً، وجرى تسليم المواقع لجهة الولاية خالية من أي تعد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس.
 

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة ال 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفين.

التنمية المحلية محافظ كفر الشيخ مخالفات البناء كفر الشيخ رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى

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