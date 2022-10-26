رسائل خاصة من أحمد السقا وإلهام شاهين للفنانة شيرين عبد الوهاب.. فيديو

حرص عدد من النجوم على توجيه رسائل دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر كاميرا صدى البلد، أثناء تواجدهم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية.

ودعم الفنان أحمد السقا شيرين عبد الوهاب في كلمة مقتضبة قائلا:" دعوا الخلق للخالق.. ربنا يزيح عنها إن شاء الله"، فيما رفضت الفنانة إلهام شاهين التعليق على أزمة شيرين الأخيرة وطلبت من وسائل الإعلان التوقف عن الحديث عنها.

وقالت إلهام شاهين في رسالتها:"بطلوا تتكلموا عن شيرين عبد الوهاب.. ربنا يديها الصحة وترجع لفنها.. بطلوا.. سكوت".

وتلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب العديد من رسائل الدعم من زملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان مرضها ونقلها إلى المستشفى ومرورها بعدة أزمات عائلية.

مهرجان الفضائيات العربية

حضر على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية كل من خالد النبوي ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي، ومحمد محمود عبد العزيز، خالد سرحان، أحمد محمد ماهر ومنة شلبي ودنيا بعد العزيز محسن محي الدين وغيرهم. أيضا تواجد عدد من نجوم الوطن العربي أبرزهم رامي عياش وسيرين عبد النور وعابد فهد.

وفيما يلي قائمة جوائز مهرجان الفضائيات العربية:

جائزة النقاد الخاصة : شريف سلامة

جائزة النقاد الخاصة : إلهام شاهين

جائزة أحسن ممثل : طارق لطفي

جائزة أحسن ممثلة : منة شلبي

جائزة أفضل مخرج: حسين المنباوي

أفضل مؤلف: عبد الرحيم كمال

أفضل ناقد فني: طارق الشناوي

أفضل مطرب عربي: رامي عياش

جائزة التميز والإبداع: صابرين