ضبط 3600 زجاجة زيت طعام غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية ، كمية من المنتجات الغذائية داخل عدد من المنشآت التجارية دون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية خلال حملة أسفرت عن التحفظ على 3600 زجاجة زيت طعام فاسد، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

قاد الحملة سامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، ومحمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكتب الصحة بشبين القناطر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط منشأة غذائية تعمل بدون تراخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة بغلقها لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وتم ضبط عدد 300 كرتونة من زيت الذرة وعباد الشمس تحتوي الكرتونه الواحدة على 12زجاجة سعة 800 ملليتر بإجمالي عدد 3600 زجاجة بإجمالي سعة 2880 لتر .

و وردت مكاتبات من جهات مختلفة تفيد بسحب عينات من زيت ذرة وعباد الشمس وردت نتائجها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على زيوت أخري مجهولة وتم سحب عينات من المنتجات مع ضبط الصنف المشكوك فيه وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم عرض محضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشآت .