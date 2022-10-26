عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 7572 حكما قضائيا متنوعا فى حملة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة قوات أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال العطل المفاجئ بمحولات كهرباء محطة مياه بنها

محافظ القليوبية يتابع ميدانيا أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بعدة مدن

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 13 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 18 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7572 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

القليوبية حملة بالقليوبية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية قطاع الأمن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال العطل المفاجئ بمحولات كهرباء محطة مياه بنها

وكيل تعليم القليوبية يتابع سير العمل بمدارس القناطر الخيرية

بسبب سوء الأحوال الجوية.. قرار جديد بشأن الدراسة في القليوبية

الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية

ترشيحاتنا

حقوق السوبر المصري.. أزمة جديدة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

أفضل دعاء للأم المتوفاة.. اختار وقت استجابة الدعاء

تخطيط أبو ظبي وتدشين إذاعة الشارقة| حكايات مصرية لمعت في سماء الإمارات.. صور

وزيرة البيئة: مصر والإمارات ستقدمان نموذجا لأفكار مبتكرة تلبي احتياجات الإنسان في cop27

مدبولي: سنعمل فورا على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المؤتمر الاقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 34.. صور أثارت الجدل للنجمة أمينة خليل | شاهد

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

رؤية الثعبان في الحلم ليس كله شر.. أبرز التفسيرات والتأويلات| تعرف عليها

نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

فيديو

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

ديانج والونش الأبرز.. تعرف على غيابات السوبر المصري في قمة الأهلي والزمالك/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ