عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

40% أقل.. خصم 6000 جنيه على هاتف الفلاجشيب من OnePlus

40% أقل..خصم 6000
40% أقل..خصم 6000 جنيه على هاتف الفلاجشيب من OnePlus

يعد هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro من أفضل هواتف الفلاجشيب للشركة على الإطلاق، لكنه للأسف سعره الأساسي مرتفع جدا ولحسن الحظ وصل سعره إلى أقل سعر يمكن أن يصل له على الإطلاق بخصم 40% على موقع أمازون الأمريكي و BestBuy .

 

فحصل هاتف OnePlus 9 Pro بسعة تخزين 256 جيجابايت، على خصم غير مسبوق قدره 300 دولار أمريكي (أي حوالي 6000 جنيه مصري) ليصل سعره إلى 500 دولار أمريكي (أي حوالي 10 آلاف جنيه مصري ) بدلا من 800 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 16 ألف جنيه مصري).

 

ويمكن شراؤه من موقع أمازون الأمريكي من خلال هذا الرابط  ، أو عبر موقع BestBuy الأمريكي من خلال ذلك الرابط .

مفاجأة للطبقة المتوسطة.. أرخص وأفضل هواتف OnePlus المقرر إطلاقها قريبا

مش هتحتاج تحوش.. إطلاق هاتف اقتصادي جديد لـ OnePlus بمواصفات رائعة

مواصفات هاتف OnePlus 9 Pro

 

يتمتع هاتف OnePlus 9 Pro  بأعلى إمكانات و يتمتع بعدد من المواصفات الخارقة منها، أنه يأتى بشاشة منحنية قياس 6.7 بوصة، من نوع Fluid Display 2.0 والتى تأتى للمرة الأولى،  مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 shoppingmode بكسل، وتدعم قصى درجة سطوع للشاشة 1300 شمعة وتدعم + HDR10  .

 

ويعمل هاتف OnePlus 9 Pro  بمعالج Snapdragon 888 مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11، و منفذ شحن من نوع USB-C.

 

ويحتوى هاتف OnePlus 9 Pro  ببطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط، وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط. 

 

ويحتوى هاتف OnePlus 9 Pro على 4 كاميرات خلفية، من شركة Hasselblad ، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 مع فتحة عدسة f / 2.2. ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 ، مع أخرى ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED. 

 

و تتميز الكاميرات بتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، كما تتضمن الكاميرات تقنيات  ISO و HDR .

OnePlus OnePlus 9 Pro أمازون bestbuy Amazon

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

موضوعات متعلقة

حل مشكلة امتلاء ذاكرة هواتف سامسونج نهائيا.. إليك الخطوات الصحيحة

أوبو تستعد لإطلاق هاتف جديد برخص التراب

مش هتحتاج تحوش.. إطلاق هاتف اقتصادي جديد لـ OnePlus بمواصفات رائعة

إيلون ماسك يسبب ذعرا داخل تويتر

عطل يضرب واتساب في مصر والعالم

فرصة لا تفوتها.. خصم 3000 جنيه على هاتف Google Pixel 6a

الأسعار بترخص.. أحدث موبايلات التاتش بـ 1600 جنيه بس

اختار الأسهل.. طرق مختلفة لالتقاط سكرين شوت على موبايلك

ترشيحاتنا

كيف يؤتي الله الملك لمن يشاء وهو له وحده؟.. الشعراوي يجيب

سوريا .. الجيش العربي يكشف خسائر القصف الإسرائيلي

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

موجة الأمطار انتهت.. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية | تفاصيل طقس اليوم

قبل الجماع.. أمين الفتوى ينصح الزوجين بالاتفاق على هذا الأمر

محمود محيي الدين : مبادرة حياة كريمة حظيت باهتمام الأمم المتحدة 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء.. حظك اليوم| الخميس 27 أكتوبر 2022: احذر خسارة صغيرة تقترب

برج الحمل.. حظك اليوم|الخميس 27 أكتوبر 2022: يُنصح بالتحلي بالصبر

برج الأسد.. حظك اليوم | الخميس27 أكتوبر 2022: مشكلات غير متوقعة تنتظرك

برج الثور.. حظك اليوم |الخميس 27 أكتوبر 2022: الحصول على منصب رفيع

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ