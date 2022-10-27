40% أقل.. خصم 6000 جنيه على هاتف الفلاجشيب من OnePlus

يعد هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro من أفضل هواتف الفلاجشيب للشركة على الإطلاق، لكنه للأسف سعره الأساسي مرتفع جدا ولحسن الحظ وصل سعره إلى أقل سعر يمكن أن يصل له على الإطلاق بخصم 40% على موقع أمازون الأمريكي و BestBuy .

فحصل هاتف OnePlus 9 Pro بسعة تخزين 256 جيجابايت، على خصم غير مسبوق قدره 300 دولار أمريكي (أي حوالي 6000 جنيه مصري) ليصل سعره إلى 500 دولار أمريكي (أي حوالي 10 آلاف جنيه مصري ) بدلا من 800 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 16 ألف جنيه مصري).

ويمكن شراؤه من موقع أمازون الأمريكي من خلال هذا الرابط ، أو عبر موقع BestBuy الأمريكي من خلال ذلك الرابط .

مواصفات هاتف OnePlus 9 Pro

يتمتع هاتف OnePlus 9 Pro بأعلى إمكانات و يتمتع بعدد من المواصفات الخارقة منها، أنه يأتى بشاشة منحنية قياس 6.7 بوصة، من نوع Fluid Display 2.0 والتى تأتى للمرة الأولى، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 shoppingmode بكسل، وتدعم قصى درجة سطوع للشاشة 1300 شمعة وتدعم + HDR10 .

ويعمل هاتف OnePlus 9 Pro بمعالج Snapdragon 888 مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11، و منفذ شحن من نوع USB-C.

ويحتوى هاتف OnePlus 9 Pro ببطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط، وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط.

ويحتوى هاتف OnePlus 9 Pro على 4 كاميرات خلفية، من شركة Hasselblad ، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 مع فتحة عدسة f / 2.2. ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ، مع أخرى ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

و تتميز الكاميرات بتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، كما تتضمن الكاميرات تقنيات ISO و HDR .