عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة للطبقة المتوسطة.. أرخص وأفضل هواتف OnePlus المقرر إطلاقها قريبا

مفاجأة للطبقة المتوسطة..أرخص
مفاجأة للطبقة المتوسطة..أرخص وأفضل هواتف OnePlus هيتم إطلاقه

تستعد العلامة التجارية وان بلس OnePlus التي تملكها عملاقة التكنولوجيا الصينية أوبو OPPO، لإطلاق أفضل هواتفها في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتف الفلاجشيب، وهواتف للفئة المتوسطة، وأيضا هواتف رخيصة لمحدودي الدخل. 

 

1- هاتف OnePlus Nord N300

 

أكدت الشركة أنها ستطلق هاتفOnePlus Nord N300 في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم، وكشفت وان بلس أيضًا عن الميزات الرئيسية للجهاز.

 

وسيعمل الهاتف بمعالج إنتاج شركة MediaTek التايوانية، وشاشة عرض بمعدل تحديث 90 هرتز، أيضًا ستدعم الشحن السلكي بسرعة 33 وات.

 

وسيدعم هاتف OnePlus Nord N300 Bluetooth SIG ، وشبكة WiFi مزدوجة النطاق و Bluetooth 5.3 و NFC ونطاقات 5G متعددة (n2 و n25 و n41 و n66 و n71 و n77).

 

2- هاتف OnePlus 11 Pro

 

من المتوقع أن ينطلق هاتف OnePlus 11 Pro رسميًا بحلول نهاية عام 2022 ، وسيعمل بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية الأحدث نوع Snapdragon 8 Gen 2.

 

 ووفقا للصور المسربة سيتميز الهاتف الذكي الرائد القادم من OnePlus بتصميم جديد يتميز بجزيرة كاميرا دائرية في الخلف.

 

كما كشف المصدر نفسه عن مواصفات الهاتف، حيث سيعمل الهاتف بشاشة نوع AMOLED بجودة عرض QHD +، قياس 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز ، وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت.

أوكازيون خطير.. خصم كبير على هاتف وان بلس الجديد 10R 5G

بيشحن في 19 دقيقة.. تسريبات تكشف مواصفات أسطورة وان بلس القادم| صور

 ويقدم هاتف OnePlus 11 Pro كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawida بدقة 48 ميجابكسل ، وكاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل بمعدل تقريب 2x ، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

 

  وسيحزم الهاتف بطارية قوية 5000 مللي أمبير في الساعة ، ودعم شحن سريع بقوة 100 وات.

 

3- هاتف OnePlus 11R

 

سينطلق هاتف OnePlus 11R بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1، مقترنا بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويقدم شاشة قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، نوع AMOLED ودقة FHD + ، ويحزم بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

 

ويحتوي هاتف OnePlus 11R على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا بزاوية عريضة دقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ومن الأمام سيحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بينما لم يتم الإعلان عن موعد بيعه حتى الآن.

 

4- هاتف OnePlus Nord 3

 

من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus Nord 3 بشاشة نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وجودة FHD+، ويعمل بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 8100 ، مقترنا باكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجا بايت.  

 

ويقدم هاتف OnePlus Nord 3 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ونظام كاميرا ثلاثي في الخلف، يتكون من مستشعر رئيسي نوع Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل ووحدة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 2 ميجابكسل.

 

كما سيحزم الهاتف بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تزود الجهاز بدعم شحن سلكي سريع بقوة 150 وات.

 

جدير بالذكر أن كل هذه التسريبات ظهرت في شهر أغسطس، لكنه غير معلن عن موعد بيع الهاتف حتى الآن.

OnePlus وان بلس أوبو OPPO OnePlus Nord OnePlus Nord N300 OnePlus 11 Pro OnePlus 11R OnePlus Nord 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 2 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

موضوعات متعلقة

أفضل وأرخص موبايل نوكيا ينافس شاومي وريلمي في 2022

عشان بتبيع iPhone من غير شاحن.. 19 مليون دولار غرامة على Apple

أفضل وأرخص من iPhone.. مميزات هاتف جوجل الجديد Pixel 7 Pro

بـ 2500 جنيه فقط.. أحدث هاتف من «موتورولا» وينافس شاومي

لأول مرة بتصميم كلاسيكي وفخم.. أشيك وأفضل Smartwatch جديدة

مجانية وبدون نت.. أفضل ألعاب الرعب على الموبايل في 2022

Infinix تعلن إطلاق هاتف جديد بـ 2500 جنيه.. بأعلى المواصفات

بأقل من 6000 جنيه.. Honor تطلق أحدث هواتفها للطبقة المتوسطة

ترشيحاتنا

قفزة في أسعار زيوت الطعام.. الحرب الروسية والاستيراد والتجار في قفص الاتهام

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم 2/ 0 على برشلونة في الدوري الإسباني

مشادة كلامية وخلاف بين الصين والناتو بسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

مليش في الحرام.. مصطفى كامل: يحرم على بيتي وعيالي أي قرش من النقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

شمسي وقمري.. نسرين طافش بإطلالة كاجوال تكشف رشاقتها

جيب شورت.. رانيا يوسف بإطلاله جريئة تكشف أنوثتها| شاهد

فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

مصطفى كامل يجمد عضوية سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيله للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ