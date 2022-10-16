مفاجأة للطبقة المتوسطة.. أرخص وأفضل هواتف OnePlus المقرر إطلاقها قريبا

تستعد العلامة التجارية وان بلس OnePlus التي تملكها عملاقة التكنولوجيا الصينية أوبو OPPO، لإطلاق أفضل هواتفها في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتف الفلاجشيب، وهواتف للفئة المتوسطة، وأيضا هواتف رخيصة لمحدودي الدخل.

1- هاتف OnePlus Nord N300

أكدت الشركة أنها ستطلق هاتفOnePlus Nord N300 في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم، وكشفت وان بلس أيضًا عن الميزات الرئيسية للجهاز.

وسيعمل الهاتف بمعالج إنتاج شركة MediaTek التايوانية، وشاشة عرض بمعدل تحديث 90 هرتز، أيضًا ستدعم الشحن السلكي بسرعة 33 وات.

وسيدعم هاتف OnePlus Nord N300 Bluetooth SIG ، وشبكة WiFi مزدوجة النطاق و Bluetooth 5.3 و NFC ونطاقات 5G متعددة (n2 و n25 و n41 و n66 و n71 و n77).

2- هاتف OnePlus 11 Pro

من المتوقع أن ينطلق هاتف OnePlus 11 Pro رسميًا بحلول نهاية عام 2022 ، وسيعمل بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية الأحدث نوع Snapdragon 8 Gen 2.

ووفقا للصور المسربة سيتميز الهاتف الذكي الرائد القادم من OnePlus بتصميم جديد يتميز بجزيرة كاميرا دائرية في الخلف.

كما كشف المصدر نفسه عن مواصفات الهاتف، حيث سيعمل الهاتف بشاشة نوع AMOLED بجودة عرض QHD +، قياس 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز ، وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت.

ويقدم هاتف OnePlus 11 Pro كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawida بدقة 48 ميجابكسل ، وكاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل بمعدل تقريب 2x ، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحزم الهاتف بطارية قوية 5000 مللي أمبير في الساعة ، ودعم شحن سريع بقوة 100 وات.

3- هاتف OnePlus 11R

سينطلق هاتف OnePlus 11R بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1، مقترنا بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويقدم شاشة قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، نوع AMOLED ودقة FHD + ، ويحزم بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

ويحتوي هاتف OnePlus 11R على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا بزاوية عريضة دقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ومن الأمام سيحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بينما لم يتم الإعلان عن موعد بيعه حتى الآن.

4- هاتف OnePlus Nord 3

من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus Nord 3 بشاشة نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وجودة FHD+، ويعمل بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 8100 ، مقترنا باكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجا بايت.

ويقدم هاتف OnePlus Nord 3 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ونظام كاميرا ثلاثي في الخلف، يتكون من مستشعر رئيسي نوع Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل ووحدة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 2 ميجابكسل.

كما سيحزم الهاتف بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تزود الجهاز بدعم شحن سلكي سريع بقوة 150 وات.

جدير بالذكر أن كل هذه التسريبات ظهرت في شهر أغسطس، لكنه غير معلن عن موعد بيع الهاتف حتى الآن.