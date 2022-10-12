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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوكازيون خطير.. خصم كبير على هاتف وان بلس الجديد 10R 5G

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 10R 5G

كشفت شركة وان بلس OnePlus، عن هاتف OnePlus 10R في شهر أبريل من هذا العام، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.


وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، يقدم فرع أمازون الهندي خصما كبيرا يصل إلى 15٪ على هاتف وان بلس الجديد OnePlus 10R 5G، والذي تم إطلاقه في أبريل الماضي مقابل سعر حوالي 474 دولار (أي ما يعادل 9300 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.

 

 

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ومع عرض أمازون الجديد، يتوفر هاتف وان بلس OnePlus 10R 5G حاليا، مقابل سعر يبلغ 401 دولار (أي ما يعادل 7800 جنيه مصري)، في 3 خيارات ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر، وينكن الحصول على الهاتف عبر هذا الرابط التالي هنا.

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 10R 5G

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 10R 5G
 

يعمل هاتف OnePlus 10R Prime، بمعالج ميدياتك Dimensity 8100 Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي هاتف وان بلس OnePlus 10R 5G، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وفقا لمعيار SUPERVOOC، يتم شحنها من 1٪ إلى 100٪ في غصون 32 دقيقة.

وتم تجهيز هاتف وان بلس OnePlus 10R 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، لتوفير دقة وواقعية ممتازة للصور والفيديوهات، مع طبقة حماية من زجاج Corning Goriila 5.

هاتف وان بلس OnePlus 10R 5G

ويعمل الهاتف بواجهة وان بلس التقليديةOxygenOS 12.1، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، و يأتي OnePlus 10R 5G مزودًا بتقنية التبريد السلبي ثلاثية الأبعاد وله ميزات مثل محرك الألعاب HyperBoost ومحول الإطار العام (GPA) لتحسين أداء الألعاب.

ويتميز الهاتف الذكي بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر أساسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل. يتم إقران المستشعر الرئيسي بكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي هاتف OnePlus 10R 5G على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.
 

وان بلس هاتف OnePlus 10R خصم وان بلس أمازون OnePlus مواصفات OnePlus 10R 5G

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