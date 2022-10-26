قاهر ليفربول.. سباليتي يقود نابولي إلى 15 مباراة بدون هزيمة

يستضيف نادي نابولي الإيطالي بقيادة لوتشانو سباليتي نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويواجه نادي نابولي بقيادة لوتشانو سباليتي نظيره فريق رينجرز مباراة الليلة ضمن المجموعة الأولى التي تضم ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض نابولي تحت قيادة لوتشانو سباليتي مباراة اليوم بدون دوافع حقيقية سوى حسم المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بعدما حسم تأهله الى الأدوار الإقصائية من الجولة الماضية عقب الوصول الى النقطة 12 بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعدما حقق الفوز بالعلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية وتسجيل 17 هدفاً وتلقي 4 فقط.

لوتشانو سباليتي قاد فريق نابولي خلال الموسم الحالي الى العديد من الانجازات في دوري الكالتشيو الايطالي ودوري ابطال اوروبا.

صدى البلد يستعرض انجازات فريق نابولي خلال الموسم الحالي تحت قيادة لوتشانو سباليتي في الكالتشيو ودوري ابطال اوروبا.

سبالتي هذا الموسم مع نابولي قاد الفريق فى 15 مباراة بين دوري الكالتشيو ودوري أبطال اوروبا

فاز فريق نابولي تحت قيادة سباليتي في 13 مباراة وتعادل في مبارتان

فريق نابولي تحت قيادة سباليتي تصدر الدوري الايطالي بفارق 3 نقاط

قاد سباليتي فريق نابولي الى تصدر محموعته فى دوري ابطال اوروبا بفارق 3 نقاط عن نظيره فريق ليفربول

يعتبر فريق نابولي تحت قيادة سباليتي أقوى هجوم في دوري أبطال اوروبا ب17 هدفا ويعد فريق نابولي تحت قيادة سباليتي أقوى هجوم في الدوري الايطالى ب27 هدفا

فاز فريق نابولي بقيادة سباليتي على ميلان في سان سيرو وعلى روما ولاتسيو في اولمبيكو

ونجح نابولي بقيادة سباليتي في الفوز على ليفربول في المباراة الافتتاحية بدوري ابطال اوروبا على حساب ليفربول بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى قبل أن يحظى بانتصار خارج الأرض على حساب رينجرز بنتيجة 3-0 ، ليعود ويحقق فوزين متتاليين على أياكس أمستردام بنتيجة 6-1 خارج الأرض، و4-2 على ملعبه.

مواجهة واحدة فقط

تاريخيا لم يلتقي نابولى مع رينجرز سوى في مباراة واحدة خلال دور المجموعات الموسم الحالي وحقق فيها أصحاب الأرض في مباراة اليوم الفوز بثلاثية نظيفة.

في المقابل، تأكد خروج رينجرز الإسكتلندي من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد صفر من النقاط، وتسجيل هدف وحيد وتلقي 16 هدفاً.

ومن المقرر أن يذهب نادي رينجرز الى الدوري الأوروبي للمشاركة في البطولة المصنفة ثانياً في أوروبا بعدما فشل في اثبات أحقيته بعدما أوقعته القرعة في مجموعة نارية.