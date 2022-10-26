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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى يؤازر لاعبي الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

 

تواجد أمير مرتضى المشرف على الكرة ، بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء ، الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد ، في مدينة العين الإماراتية ، استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد.

وحرص المشرف العام على الكرة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالتدريب واحتياجات الفريق، كما تواجد اللواء علاء مقلد عضو المجلس لمتابعة المران.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وصلت إلى الإمارات عصر الأمس استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات ، أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق ، والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

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