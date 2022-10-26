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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لمطلع كوبرى الجيزة المعدنى لتنفيذ أعمال صيانة

كوبري الجيزة المعدني
كوبري الجيزة المعدني

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزةالمعدنى إستعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار، لذلك ستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى بإستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.


مما يستلزم غلق جزئى لمطلع الكوبرى ( الحارة اليمين فقط ) بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام تبدأ الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 30/10/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو إتخاذ مايلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.


وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.

محافظ الجيزة الجيزة محافظة الجيزة فصل الشتاء موسم الأمطار الحركة المرورية حركة المرور جنوب الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة

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