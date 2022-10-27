أخبار التكنولوجيا|خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا..وأفضل موبايلات شاومي تشتريها في 2022

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

أعلن وليد رمضان ، نائب رئيس قسم التليفون المحمول والأقمار الصناعية في مصر ، أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية أنتجت أول هواتفها المصنعة في مصر ، وستساعد هذه الخطوة في خفض أسعار هذا النوع من الهواتف في مصر.

أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة سلسلة آيفون iPhone 14 على مستوى العالم منذ حوالي شهرين، سلسلة بأربعة إصدارات بما في ذلك - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وتختلف أسعار سلسلة iPhone 14 حيث تأتي أعلى نسبيًا في عدد من الدول مقارنة بدول أخري.

تعد شاومي Xiaomi واحدة من أشهر الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأكثر مبيعا في الوقت الحالي بفضل نسبة الجودة مقابل السعر الجيد لهواتفها. وتحافظ الشركة الصينية على مكانتها بين المنافسين من خلال الاستراتيجية المتمثلة في توفير هواتف ذات قيمة جيدة بسعر مناسب، وتبتعد كل البعد عن رفع سعر منتجاتها بشكل كبير.

أطلقت شركة ZTE الصينية أحدث هواتفها الذكية التي تندرج تحت الفئة المتوسطة، باسم ZTE Yuanhang 40 Pro ، و الهاتف ميزات رئيسية مثل شاشة بأعلى جودة، وأداء عالي بفضل معالج شركة ميدياتيك التايوانية وتصميم أنيق وجذاب، بجانب دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس 5G .

يعد هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro من أفضل هواتف الفلاجشيب للشركة على الإطلاق، لكنه للأسف سعره الأساسي مرتفع جدا ولحسن الحظ وصل سعره إلى أقل سعر يمكن أن يصل له على الإطلاق بخصم 40% على موقع أمازون الأمريكي و BestBuy .

تعد الهواتف القابلة للطي foldable phones هي تريند الأيام القادمة، ويتجه لشرائها الكثير من المستهلكين حول العالم وما يعيبها فقط هي ارتفاع سعرها، ولحسن الحظ يوجد خصم قوي على واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي Motorola Razr .2022