عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا..وأفضل موبايلات شاومي تشتريها في 2022

أخبار التكنولوجيا|خبراء
أخبار التكنولوجيا|خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

أولهم سامسونج.. خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا

 

أعلن وليد رمضان ، نائب رئيس قسم التليفون المحمول والأقمار الصناعية في مصر ، أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية أنتجت أول هواتفها المصنعة في مصر ، وستساعد هذه الخطوة في خفض أسعار هذا النوع من الهواتف في مصر.

 

قارن واحصل على الأرخص.. أسعار iPhone 14 الجديد في 5 دول

 

أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة سلسلة آيفون iPhone 14  على مستوى العالم منذ حوالي شهرين،  سلسلة بأربعة إصدارات بما في ذلك - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وتختلف أسعار سلسلة iPhone 14 حيث تأتي أعلى نسبيًا في عدد من الدول مقارنة بدول أخري.

 

أرخص وأحلى من iPhone ..أفضل هواتف شاومي تشتريها في 2022

 

تعد شاومي Xiaomi واحدة من أشهر الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأكثر مبيعا في الوقت الحالي بفضل نسبة الجودة مقابل السعر الجيد لهواتفها. وتحافظ الشركة الصينية على مكانتها بين المنافسين من خلال الاستراتيجية المتمثلة في توفير هواتف ذات قيمة جيدة بسعر مناسب، وتبتعد كل البعد عن رفع سعر منتجاتها بشكل كبير.

 

بكاميرا 64 ميجابكسل وأسرع شحن..هاتف جديد بسعر 6000 جنيه بس

 

أطلقت شركة ZTE الصينية أحدث هواتفها الذكية التي تندرج تحت الفئة المتوسطة، باسم ZTE Yuanhang 40 Pro ، و الهاتف ميزات رئيسية مثل شاشة بأعلى جودة، وأداء عالي بفضل معالج شركة ميدياتيك التايوانية وتصميم أنيق وجذاب، بجانب دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس 5G .

 

40% أقل..خصم 6000 جنيه على هاتف الفلاجشيب من OnePlus

 

يعد هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro من أفضل هواتف الفلاجشيب للشركة على الإطلاق، لكنه للأسف سعره الأساسي مرتفع جدا ولحسن الحظ وصل سعره إلى أقل سعر يمكن أن يصل له على الإطلاق بخصم 40% على موقع أمازون الأمريكي و BestBuy .

 

عرض لن يتكرر..خصم 4000 جنيه على أفضل هاتف قابل للطي

 

تعد الهواتف القابلة للطي foldable phones هي تريند الأيام القادمة، ويتجه لشرائها الكثير من المستهلكين حول العالم وما يعيبها فقط هي ارتفاع سعرها، ولحسن الحظ يوجد خصم قوي على واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي Motorola Razr  .2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

تراجع الأوفر برايس.. انخفاض يصل لـ 150 ألف جنيه في أسعار السيارات

ثغرة كبيرة.. ميدو يحذر الزمالك من مشاركة هذا اللاعب بالسوبر أمام الأهلي

إصابة مسلم بوعكة صحية وخضوعه لجراحة عاجلة.. صور

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1140جنيها للجرام

النائب العام يأمر بإحالة سبعة متهمين إلى الجنايات في تعذيب صيدلي حلوان

قوى عاملة النواب : قرارات الرئيس السيسي بزيارة الأجور تاريخية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يشتري تويتر هذا الأسبوع.. واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في مصر والعالم

أخبار التكنولوجيا| عشان تبيعه بسعر عالي.. إزاي تحافظ على بطارية الآيفون بنسبة 100٪؜.. وإزاي تغير رقم واتساب بدون ما تفقد بياناتك

أخبار التكنولوجيا.. عطل يضرب واتساب في مصر والعالم.. أحدث موبايلات التاتش بـ 1600 جنيه بس

أخبار التكنولوجيا| غادة لبيب لـ صدى البلد: الرقمنة قللت جرائم الفساد.. وشركة YMTC الصينية تطلب مغادرة موظفيها الأمريكيين فورا

توقف على ملايين الهواتف.. حدث واتساب حالا لهذه الأسباب.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف قدرات فائقة لهاتف قادم من شاومي.. أفضل وأرخص هاتف سامسونج في مصر

أخبار التكنولوجيا| بهذه الطريقة.. امنع سرقة حسابك على فيسبوك.. وبعد توقفه على عدد من الهواتف.. استخدم هذه التطبيقات بدلا من واتساب

سوني تستعد لإطلاق Xperia Ace IV بمواصفات مميزة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا..وأفضل موبايلات شاومي تشتريها في 2022

بشكل نهائي.. تغيير سن استخراج البطاقة الشخصية| وهذه عقوبة المتأخرين

هبوط شديد في سعر الدولار العالمي

ارتفاع قياسي في أسعار النفط العالمية

تخلصوا من ملابسكم القديمة .. اعرف السبب

العراق .. البرلمان يصوت اليوم على الثقة بحكومة السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل.. أحلى من المحلات

خلال عيد ميلادها…فستان وضع إليسا في مأزق|شاهد

سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال الميديا| مش هتصدق

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ