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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأسعار بترخص.. أحدث موبايلات التاتش بـ 1600 جنيه بس

الأسعار بترخص..أحدث
الأسعار بترخص..أحدث موبايلات التاتش بـ 1600 جنيه بس

أطلقت شركة تصنيع الهواتف الذكية CUBOT هاتفين من أحدث هواتفها الذكية، Note 30 و Pocket 3 ، ويشترك الهاتفان في نفس الشيء ، حيث كلاهما ميسور التكلفة للغاية. 

 

 هاتف Note 30

 

بحسب ما ذكره موقع جيز شينا التقني، ويعد هاتف Note 30 هي المنتج الرئيسي لشركة Cubot بأقل سعر هذا العام، ويحتوي على شاشة بجودة عرض HD + قياس 6.517 بوصة ، وهو مدعوم بمعالج ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي رام نوع DDR4 سعة 4+64 جيجابايت، و ينقل ذلك المزيد من البيانات بشكل أسرع من أي وقت مضى ويمكنك حتى توسيع مساحة التخزين حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة TF للاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات الهائلة ، ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 20 ميجابكسل. 

 

بالإضافة إلى ذلك ، يأتي الهاتف ببطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير ، ويعمل بأحدث نظام Android 12 ويدعم نظام GPS و GLONASS و Galileo و BeiDou .

 

ورغم أن سعر هاتف Note 30 يصل إلى 79.99 دولارًا (أي حوالي 1600 جنيه مصري).

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هاتف Pocket 3

 

يأتي هاتف Pocket 3 غني بالمميزات وبسعر رائع، إنه مدعوم بمعالج Helio G85 ثماني النواة والذي يمكنه تعزيز الأداء اللاعبين ، و يحتوي على إصدار يبلغ 64 جيجابايت مقترن بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

 

ويحزم هاتف Pocket 3 بطارية 3000 مللي أمبير أيضًا ومجهزة بوظائف NFC ، كما يأتي مع أحدث نظام Android 12. ويحصل على شاشة قياس 4.5 بوصة صغيرة الحجم للغاية، و حجمه الصغير هو سمة من سمات سلسلته.

 

تشمل المواصفات الأخرى دعم خيارات اتصال Wi-Fi و Bluetooth و OTG و GPS و GLONASS و Galileo و BEIDOU ، ويبلغ سعر الهاتف 99 دولار أمريكي (أي حوالي 2000 جنيه مصري).

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