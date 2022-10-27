عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"تمويل التحول للإقتصاد الأخضر في الدول النامية" محاضرة ضمن مؤتمر الأطراف

صدى البلد

تستكمل رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع الدكتور محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ومجموعة البنك الدولي، وبالشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية (CEFRS) ومنتدى البحوث الاقتصادية (ERF) والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، ومعهد التخطيط القومي (INP)، تنظيم سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية.

وتعقد المحاضرة المميزة الثانية بمقر معهد التخطيط القومي بعنوان "تمويل التحول للإقتصاد الأخضر في الدول النامية" يلقيها الدكتور مونتك الوواليه الخبير الاقتصادي بمركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالهند كما عمل سابقًا كأول مدير لمكتب التقييم المستقل في صندوق النقد الدولي. ويعتبر مونتيك ألوواليا شخصية رئيسية في عملية الإصلاحات الاقتصادية الهندية. وذلك يوم الأحد المقبل وتفتتح الجلسة  الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ في COP27، وستضم الحلقة النقاشية تعقيب الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، والسفير وائل ابو المجد ممثل رئاسة مؤتمر المناخ COP27.

وتتناول المحاضرة القضايا العامة التي يجب على البلدان النامية مواجهتها في تطوير الاستراتيجيات الداخلية لإدارة تغير المناخ من أجل تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف في دورته السادسة والعشرين، وتحديد موقفها التفاوضي في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والمنتديات الدولية الأخرى مثل مجموعة العشرين. وذلك في سياق الإجراءات التي تم اتخاذها في دولة الهند، وكيفية الإستفادة من هذه التجربة في البلدان النامية الأخرى.

وجدير بالذكر أنه انطلقت أولى فعاليات السلسلة بمقر معهد التخطيط القومي في العاشر من أكتوبر الجارى، حيث ألقى "ستيفان هالجات" كبير مستشاري تغير المناخ بالبنك الدولي، محاضرة بعنوان: "المناخ والتنمية: التكامل والأوليات". تناول فيها أوجه النظر المختلفة حول قضايا المناخ والتنمية، مع تسليط الضوء على أوجه التكامل وتحديد الأولويات بين الأهداف الاقتصادية والإنمائية قصيرة الأجل، في قضايا الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي. وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء، وانتهى الحوار بتقديم المشورة لصانعي القرار بشأن الإجراءات والتدابير التي يجب اخذها في الاعتبار لاتباع نهج شامل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية في إطار تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

صندوق النقد الدولى الأمم المتحدة المالية اتفاقية صندوق النقد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

بعد رفع الفائدة.. أعلى شهادة إدخار في مصر بعائد 17.25%

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

خلال اجتماع استثنائي.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

ترشيحاتنا

مؤلف «الضاحك الباكي» ينفعل بسبب المخرج محمد فاضل: إحنا كدا بنفشل الناجح

النزاع الفضائي.. روسيا تلوح باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

شوبير : هذا اللاعب مفاجأة الأهلي أمام الزمالك .. وأتوقع تألق شيكابالا

هام لأصحاب المعاشات.. متى وكيف تحصل على الزيادة الجديدة المقررة من الحكومة

صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء | منحة استثنائية بمبلغ مقطوع 300 جنيه شهريا

هينتقم منها.. نضال الأحمدية تكشف مفاجأة حال عودة شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية.. غالبا ما يتجاهلها الناس!

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

تخلصوا من ملابسكم القديمة .. اعرف السبب

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ