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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. معلمان يطاردان طلابا بـ «عصا خشبية» في حوش مدرسة بالمحلة

ساحة فناء مدرسة أحمد
ساحة فناء مدرسة أحمد عرابي بمدينة المحلة الكبرى

شهدت مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، مطاردة مدرسين يحملان "عصا خشبية" للعشرات من الطلاب حال لهوهم بحوش المدرسة خلال "الفسحة" أثناء فعاليات اليوم الدراسي، وسط إطلاق صرخات وصياح الرعب من الطلبة، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول إلى فصولهم.

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ورصدت عدسة كاميرا صياح طلاب المدرسة عقب انتهائهم من لعب مباراة كرة قدم خلال فعاليات الدوري المدرسي، فضلا عن تدخل مدرسي المدرسة لإخلاء ساحة فناء المدرسة بالقوة الجبرية، حفاظا على صالح وحياة الطلاب.

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في المقابل، أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، توجيهات عاجلة إلى صبري الدسوقي، وكيل المديرية، بأهمية تدشين لجنة عاجلة بالتنسيق مع مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة، ومنع استخدام العصا داخل المدرسة لتأمين أرواح وحياة العاملين داخل المدرسة.

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وشدد وكيل التربية والتعليم بالغربية في تعليماته إلى مساعديه، على أهمية تشكيل لجان مرورية دورية لمتابعة سير فعاليات اليوم الدراسي وانتظامه على مستوى المدارس وضمان سلامة الطلاب خلال فعاليات اليومي الدراسي خلال الفترة المقبلة.

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