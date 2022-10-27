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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الظهور الأول لـ ديفيد ديفيز.. الأهلي يستضيف هليوبوليس بدوري المحترفين لكرة اليد

صدى البلد

يستضيف الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي اليوم الخميس هليوبوليس، ضمن إطار مباريات الجولة ال 11 من المرحلة الأولى بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة من عصر اليوم، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتشهد مباراة اليوم أول ظهور للإسباني ديفيد ديفيز على رأس الإدارة الفنية لرجال يد الأهلي، بعدما تم التعاقد معه منذ أيام خلفًا لمواطنه دانيال جوردو.

وتعد هذه المباراة هي ثالث مباريات الأهلي في دوري المحترفين، حيث غاب المارد الأحمر في الأسابيع الماضية بسبب المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر جلوب.

وحقق رجال يد الأهلي المركز الرابع في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد التي أقيمت مؤخرًا في الدمام بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الخسارة أمام كيلسيه البولندي وصيف دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

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