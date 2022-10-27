عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدة الاستثمار فيها 3 أعوام

بنك القاهرة يطرح شهادة «بريمو جولد» الادخارية بعائد 17.25% سنوياً

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أصدر بنك القاهرة  شهادة ادخارية "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25%سنوياً، كما أصدر البنك نفس الشهادة بعائد 16% يصرف شهرياً، و16.25% لدورية صرف العائد الربع سنوي.

تأتى تلك الخطوة فى إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم أفضل عائد تنافسى يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصرى.

 وتتمتع الشهادة بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف إلى جانب مدة الشهادة التى تبلغ 3 سنوات، ويتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن إسترداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الأسمية، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة التابعة للبنك والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

كما تمكن الشهادة صاحبها من إمكانية إصدار بطاقات ائتمان وتسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000جنيه، وتبلغ مدة الاستثمار فيها 3 سنوات.

 

 

بنك القاهرة مصر تسهيلات ائتمانية شهادة ادخار بطاقات إئتمان شرائح العملاء شهادة ادخارية بريمو جولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

إجلاء عشرات الآلاف وهجوم على منشأة للطاقة.. ماذا يحدث في خيرسون الأوكرانية؟

ثوابها عظيم في الدنيا والآخرة.. صدقة جارية غير تقليدية يغفل عنها الكثيرون

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

أكبر مكاسب يومية فى 2022.. البورصة تربح 25.5 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 4.92%

رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي

كيف نجحت الدولة في ربط التعليم بإحتياجات سوق العمل في عهد السيسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

بلوك جريء.. زوجة خالد سليم تثير الجدل بظهورها | شاهد

الجيش الثانى الميدانى ينظم إحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

رجيم بدون حرمان.. نظام غذائي ينحت قوامك

فيديو

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

تغطية خاصة.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة والبنوك تطرح شهادات جديدة (فيديو)

ابوها تبرأ منها.. انسحاب مؤلف "الضاحك الباكي" على الهواء بسبب ممثلة شهيرة

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ