زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 27 أكتوبر 2022، قفزة كبيرة وصلت إلى 62 جنيها لتسجل أسعار الذهب لعيار 21 ما قيمته 1200 جنيه للجرام، حيث شهدت أسعار الذهب ذلك الارتفاع على خلفية ارتفاع الفائدة 2%.

سعر الذهب اليوم

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات عقب الزيادة التي شهدها سعر الذهب اليوم منذ قليل.

سعر الذهب عيار 18 سجل 1128 جنيها.



سعر الذهب عيار 21 سجل 1200 جنيه.



سعر الذهب عيار 24 سجل 1372 جنيها.

سعر الذهب “الجنيه الذهب” 9600 جنيه.

سعر الأوقية 1660 دولارا.

سعر الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم، الخميس 27-10-2022 بالبنوك المصرية، بعد الاجتماع الاستثنائى للبنك المركزى، والذى أدى إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 2٪، الأمر الذى أدى إلى زيادة سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى ليسجل 22.33 جنيه مقارنة بنحو 19.67 للشراء، و22.30 جنيه للبيع.

إلا أنه مازال مستقرا فى باقى البنوك، حيث سجل فى بنك الإسكندرية 19.70 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 19.67 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى بنك مصر

19.67 جنيه للشراء.

19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.70 جنيه للشراء.

19.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.69 جنيه للشراء.

19.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.72 جنيه للشراء.

19.75 جنيه للبيع.