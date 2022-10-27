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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أشرف نبيل : حكم إعدام قاتل طالبة المنصورة موقوف بقوة القانون| ما القصة

الراحل فريد الديب
الراحل فريد الديب وتلميذه أشرف نبيل

عادت للأذهان في الساعات الماضية قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، والمتهم فيها محمد عادل زميلها، والمحكوم عليها بالإعدام من محكمة جنايات المنصورة في يوليو الماضي، ووصول القضية إلى مرحلة النقض والتى حدد جلسة 26 يناير المقبل لنظر الطعن والمرافعة فيه، وذلك بعد وفاة المحامي الكبير فريد الديب محامي المتهم أيضا، وفي ذلك يكشف المحامي أشرف نبيل الموكل من أسرة المتهم للدفاع عنه أيضا امام محكمة النقض تفاصيل جديدة حول حكم الإعدام.

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بعد وفاة فريد الديب.. أشرف نبيل يكشف تفاصيل جديدة عن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

فيقول أشرف نبيل، أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل موقوف بقوة القانون، ولا يمكن تنفيذه إلا بعد الفصل في الطعن المقدم لمحكمة النقض على الحكم.

وأضاف نبيل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن جلسة 26 يناير المقبل التي تم تحديدها للطعن على حكم إعدام موكله إنه سيتم المرافعة بها من قبله وبناء على تلك المرافعة سيتم صدور قرار إما بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض كدائرة جنايات جديدة، او برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام على موكله.

وأوضح نبيل أن مذكرة النقض للطعن على الحكم التي تقدم بها وضمت نقاط للطعن على صلب الحكم، وأن ما قدمه المحامي الراحل فريد الديب ما هو إلا رسائل للقاضي ودفاع عن القانون، ونقاط تحث القضاة على عدم السير وراء الرأي العام في مثل تلك القضايا.

وأكد نبيل أن المذكرتين مكملتين لبعضها البعض، فمذكرة فريد الديب ضمت المقدمة والرسائل للقاضي الذي نطق بالحكم، وأن مذكرته ضمت الطعن في صلب الحكم الصادر بحق المتهم محمد عادل.

وأوضح أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل، موقوف بقوة القانون لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم وصدور حكم نهائي بات في القضية، مؤكدا على أن من سيحضر من المحامين أمام محكمة النقض لابد أن يكون محامي مقيد بجدول النقض، وغنه من سيقوم بالترافع عن المتهم محمد عادل أمام محكمة النقض.

مذكرة الطعن
في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة .. حصل صدى البلد على نص مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي تقدم بها المحامي أشرف نبيل إلى محكمة النقض.

وتضمنت مذكرة النقض التي تقدم بها المحامي أشرف نبيل إلى محكمة النقض 11 سببا رئيسيا للطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وتضمنت مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة والتي تقدم بها المحامي أشرف نبيل 11 سببا.

السبب الأول في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

الطعن بالتزوير على محضر جلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ فيما أثبته من مراعاة إجراءات لازمة لصحة المحاكمة على خلاف الحقيقة المصورة والمنقولة على الهواء مباشرة، حيث أثبت فى محضر الجلسة أن المحكمة مكنت الدفاع من الاطلاع على تقرير البصمة الوراثية والحمض النووي الوارد للمحكمة بجلسة المحاكمة رغم ثبوت عدم قيام المحكمة بذلك الإجراء فى الحقيقة ومع ذلك عولت على هذا الدليل فى الحكم.

وأثبت كذلك أن المحكمة استجوبت المتهم بعد موافقة محاميه وذلك على خلاف الحقيقة وهو الأمر الذى لا سبيل للطاعن أمامه سوى الطعن بالتزوير وفقا للمادة ٣٠ فقرة ٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.


السبب الثاني في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف


بطلان الحكم لفقد رئيس الدائرة صلاحيته لنظر الدعوى، طبقا لثلاث ثوان من وقائع الجلسة الاولى وذلك حين قال دفاع المدعى المدنى ( لا تأخذكم رحمة بهذا المتهم ) فرد عليه رئيس الدائرة بلفظ يفيد الموافقة قائلا ( نعم ) وعاد الاول وقال ( ان المتهم إذا جاء اليوم بجلسة المحاكمة وغير أقواله إنما يقصد مقصد شيطاني آخر ) فرد عليه رئيس الدائرة مرة اخرى قائلا نعم ....بما يعد افصاح من رئيس الدائرة عن رأيه بضرورة أخذ المتهم بأقصى عقوبة بلا رحمة وكذلك عدم الأخذ بما غيره من اقوال بالجلسة لكونها لمقصد شيطانى وذلك كله قبل أن يسمع دفاع المتهم بما يعد إفصاح عن تكوين عقيدته المسبقة فى القضية قبل سماع مرافعة الدفاع بما يفقد صلاحيته لنظر القضية ويبطل الحكم.

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السبب الثالث في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

بطلان القرار الصادر بإحالة المتهم للمفتى لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلا باطل بما يبطل الحكم نظرا لأن الحكم بالإعدام مشروط بأخذ رأى المفتى فإذا وقع هذا الإجراء باطلا بطل ما ترتب عليه من النطق بالحكم حتى ولو كان النطق من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا نظرا لان احكام الاعدام مشروطة بأن يسبقها اتخاذ قرار الإحالة للمفتى، ولا يصحح هذا البطلان ما تم ذكره فى محضر جلسة مستقل وهي جلسة الحكم أن المحكمة التى أحالت المتهم للمفتى كانت مشكلة تشكيلا صحيحا حيث أن الورقة الرسمية يجب أن تحمل بذاتها شروط صحتها ولا يجوز تصحيح هذا البطلان الا باعادة الإجراء من جديد على نحو صحيح اما وان المحكمة لم تفعل فان قرارها باحالة المتهم للمفتى يكون قد صدر باطلا.

السبب الرابع في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

القصور فى التسبيب حيث قال الحكم بسلامة اعتراف المتهم من عيوب الإرادة دون أن يعنى ببحث علاقة اصابت المتهم بكسور الأنف واسفل يمين الرقبة وما استلزمه ذلك من علاجه بمسكنات قوية و جرعات تخدير طبى أثرت على إدراكه وكذا الآلام الشديدة التى كان تحت تأثيرها من هذه الإصابات وبين اعترافه بالتحقيقات المعاينة التصويرية التى تمت فى ذات يوم تعرضه لهذه الإصابات وعلاجها بما يعد فقد للإرادة يؤثر على سلامة الاعتراف بما يبطله وهو الأمر الذى قصرت المحكمة فى استجلاء.

السبب الخامس في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف


قصور آخر فى التسبيب بعدم بيان مضمون اعتراف المتهم أمام قاضى المعارضات رغم تعويل الحكم عليه بالإدانة.


السبب السادس في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ..حيث أن المحكمة حين تعرضها لطلب عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية تناولت بالبحث سلامة المتهم العقلية من اى آفة عقلية دون أن تتعرض لبحث سلامته النفسية من أي اضطراب نفسي رغم اختلاف اعراض كلا منهما.


السبب السابع في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف


قصور آخر فى التسبيب حيث ان ما اورده الحكم عن ظرف سبق الاصرار لم يتعدى كونه ترديدا لوقائع الدعوى دون بحث كون المتهم كان تحت ثورة الغضب عند ارتكاب جريمته أم كان هادئ النفس رغم تأكيد الحكم فى أكثر من موضع أنه ارتكب الجريمة مدفوع بدافع الانتقام والغل والانتصار لكرامته.

السبب الثامن في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف


بطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود دفاع جدى مع المتهم إنما كان دفاعا شكليا لا تتحقق معه الغاية من وجود محامى مع المتهم بجناية.


السبب التاسع في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف


بطلان المحاكمة لعدم وقوف المحكمة على درجة قيد المحامين الحاضرين مع المتهم وإثبات اسمائهم ثلاثية بما يتعذر الاستعلام عنهم من نقابة المحامين.


السبب العاشر في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

القصور فى بيان مؤدى المعاينة التصويرية ومدى استدلال المحكمة بها بالحكم.


السبب الحادي عشر في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف


القصور فى بيان شهادة أحد شهود الإثبات رغم تعويل الحكم على شهادته فى الإدانة بما يبطل الحكم ويستوجب 

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