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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة

صدى البلد

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في أحدث استراتيجية للدفاع الوطني تصدرها، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسلط الضوء على تهديدات خطيرة تشكلها موسكو، لكنها أكدت أن الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة.


وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - أن الغرض من الترسانة النووية للولايات المتحدة هو "ردع أي هجوم استراتيجي"، بما في ذلك الهجمات بواسطة أسلحة تقليدية.


وأشارت الوزارة - في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني - أن الصين تمثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية، في حين أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن.


واعتبرت الوثيقة، أن خطورة الصين على الأمن القومي الأمريكي تتمثل في مساعيها "لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ والنظام الدولي لتناسب مصالحها".


وأكدت الوزارة أنها ستدعم الردع القوي لـ"العدوان الروسي" ضد المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة؛ بما في ذلك ضد حلفائها في المعاهدة المؤسسة لحلف شمال الأطلسي.
 

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