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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية يلتقي ووزيري الخارجية والطاقة التنزانيين

صدى البلد

قام السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، بزيارة لجمهورية تنزانيا المتحدة يومي 26 و27 أكتوبر 2022، تم خلالها تسليم رسالة من السيد سامح شكري وزير الخارجية إلى السيدة Stergomena Tax وزيرة الخارجية التنزانية، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومتابعة تطورات مشروع سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية.  

وقد نقل السفير شريف عيسى خلال لقاء مشترك ضم  وزيرة الخارجية التنزانية والسيد January Makamba وزير الطاقة التنزانى، وحضره السفير محمد جابر أبو الوفا ، سفير مصر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، تهنئة السيد وزير الخارجية إلى نظيرته التنزانية بمناسبة توليها مهام منصبها مؤخرا، كما أبدى السفير "عيسى" خلال اللقاء التطلع لعقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب فرصة، لاسيما وأن اللجنة تمثل المظلة الرئيسية لمختلف مجالات التعاون، مبرزاً كذلك اهتمام مصر بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المصرية في العديد من القطاعات في تنزانيا ومنها الصحة والتعليم والزراعة والسياحة والطاقة والصناعة والبنية التحتية وغيرها.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية التنزانية عن تقديرها لرسالة  الوزير، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، ومؤكدة على رغبة القيادة السياسية في تنزانيا في دفع علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

  هذا؛ وقد تناول اللقاء استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، مستعرضا أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر والمبادرات التي ستطرحها مصر خلال اجتماعاته، وبما يحقق أولويات القارة الافريقية في التنمية ومواجهة تحديات التكيف مع تغير المناخ.

 ومن جانبه، أشار وزير الطاقة التنزاني خلال اللقاء إلى أن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ يعد نجاحاً كبيراً للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، مؤكدا حرص بلاده على تقديم كافة أنواع الدعم لانجاح اجتماعات المؤتمر، ودعمها للمبادرات المصرية المختلفة المزمع اطلاقها خلال كافة فعاليات واجتماعات المؤتمر.

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