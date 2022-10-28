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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسمت صورة تشادويك بوسمان على جسدها..ممثلة تثير الجدل بعرض Black Panther 2

أبطال الفيلم في العرض
أبطال الفيلم في العرض الخاص

احتفل أبطال فيلم مارفل  Black Panther: Wakanda Forever بالعرض الخاص والأول له منذ ساعات في هوليوود، وحرصوا على تذكر زميلهم الراحل تشادويك بوسمان بطرق مختلفة. 

ليتيتا رايت وتشادويك بوسمان 

 

ارتدت ليتيتيا رايت بطلة الجزء الثاني من Black Panther ملابس مشابهة لما كان يرتديه تشادويك بوسمان في حفل الأوسكار الذي ترشح فيه الجزء الأول من الفيلم لجائزة أفضل فيلم، قبل رحيله بسبب إصابته بمرض السرطان. 

 

قلادة ريان كوجلر

 

فيما ارتدى المخرج ريان كوجلر قلادة وجد بها صورة تشادويك بوسمان الراحل، قريبة من قلبه، وقال في تصريحاته له إنه كان يرتديها منذ بداية التصوير. 

 

جانيشا أدامز 

 

بينما أثارت الممثل الأمريكية من أصل أفريقي جانيشا آدامز جرينارد بإطلالتها في العرض الخاص لفيلم Black Panther: Wakanda Forever بعدما حضرت شبه عارية، وأطلت جسمها بألوان فلكلورية، ورسمت صورة تشادويك بوسمان على ظهرها. 

 

حضر العرض الخاص أيضا عدد من أبطال العمل أبرزهم لوبيتا نيونجو، والمغنية العالمية ريانا وصديقها إيساب روكي، وغيرهم. 

 

لوبيتا نيوجو

 

فيلم Black Panther: Wakanda Forever

 

 

أقيم العرض الخاص لفيلم Black Panther: Wakanda Forever المقرر طرحه يوم 11 نوفمبر المقبل، ونال العمل إشادات كبيرة، فيما تتوقع الشركة المنتجة أن يحقق افتتاحية كبرى في شباك التذاكر العالمي قد تصل إلى 175 مليون دولار أو أكثر.

ريهانا وإيساب روكي

توفي تشادويك بوسمان بطل الجزء الأول من Black Panther: Wakanda Forever في عام 2020 عن عمر يناهز 43 عاما إثر إصابته بمرض سرطان القولون، ولعب دور الملك تتشالا أو بلاك بانثر واحد من أشهر الأبطال الخارقين. 

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