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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. حنان مطاوع تستعيد الذكريات عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها   صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 و ظهرت حنان مطاوع   بإطلالة جذابة و علقت على الصورة قائلة : الصور دي من ٥ سنين !!!كأني لتصوراتهم امبارح ،السنين بتجري أسرع من السهم .

حنان مطاوع تحصل على جائزة الإبداع عن مسلسل وجوه

 

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022  تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

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