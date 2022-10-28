بإطلالة جذابة.. حنان مطاوع تستعيد الذكريات عبر انستجرام

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت حنان مطاوع بإطلالة جذابة و علقت على الصورة قائلة : الصور دي من ٥ سنين !!!كأني لتصوراتهم امبارح ،السنين بتجري أسرع من السهم .

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022 تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.