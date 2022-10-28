اقتصاد السعودية | الناتج المحلي الإجمالي يحقق نموًا قياسيًا

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سوف ينمو بأكثر من 5% حتى عام 2030، مشددًا على أن الناتج غير النفطي، "هو الأهم".

وقال الجدعان في تصريحات لقناة "الشرق بلومبرج" يوم الخميس، إن الناتج غير النفطي في السعودية سوف ينمو طيلة السنوات الثلاث المقبلة لأكثر من 5% نتيجة الاستراتيجيات الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأضاف الجدعان أن الظروف والتوقعات بالنسبة لدول الخليج العربي مبشرة، قائلاً: "نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكنَّ النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفّذناها. والأوضاع المالية قوية، جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل".

إشادة من صندوق النقد

وفي وقت سابق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن السعودية نجحت بالسيطرة على التضخم، كما نجحت بتحسين اقتصادها غير النفطي، مؤكدًا في تصريحات لقناة "العربية" توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد المملكة بما يفوق 7.6% هذه السنة، مشيرا إلى أن الانتعاش بالاقتصاد السعودي مستمر بزخم أكبر.

وأوضح أن ذلك جاء نتيجة عوامل عدة، منها الإجراءات التي اتخذت في عامي 2020 و2021، لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن توسع القطاع غير النفطي وتوجهه نحو قطاعات جديدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج الذي عزز خلال العامين الماضيين من زخم تحسن اقتصاد المملكة.

وأضاف أزعور أن الاقتصاد السعودي مزدهر وآفاقه جيدة بسبب الاحتياطيات الكبيرة والسيطرة على التضخم.

وقال أزعور، إن ارتفاع أسعار الغاز والنفط كان عاملاً إيجابيًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط، لافتا إلى أن ذلك يختلف بحسب أوضاع تلك الدول، حيث إن هناك دولا بالإضافة إلى تحسن القطاع النفطي طورت قطاعات أخرى، لا سيما دول الخليج.