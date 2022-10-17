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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. انطلاق الملتقى السادس للمواصفات اليوم

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الملتقى السادس للمواصفات برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت شعار "رؤية مشتركة لعالم أفضل"، حيث يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمواصفات، بحضور ومشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية يهدف الملتقى السادس للمواصفات إلى إبراز أهمية المواصفات القياسية، وإلقاء الضوء على التجارب والممارسات ذات الصلة بتطبيق المواصفات القياسية، وإيجاد محاور لتحسين وتطوير منظومة المواصفات القياسية وتعزيز الابتكار في الصناعة.
 

جلسات ملتقى المواصفات

ويشهد الملتقى جلستين تتضمنان 6 أوراق علمية بمشاركة 6 متحدثين من مختلف الجهات الحكومية والشركات الوطنية.

كما سيشهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبرنامج استدامة الطلب على البترول. 

وتقام الجلسة الأولى بعنوان الطاقة والاستدامة، وتستعرض فيها 3 أوراق عمل تتضمن موضوعات الاقتصاد الدائري والكربون، والطاقة المتجددة، وتقنية الهيدروجين، وكفاءة الطاقة.

فيما ستناقش الجلسة الثانية محور المواصفات وتقنيات المستقبل وتتضمن 3 أوراق عمل حول: المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والنقل والخدمات اللوجستية.

المواصفات السعودية وزارة التجارة الطاقة المدن الذكية

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