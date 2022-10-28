نشرة أخبار العالم | ماسك يتم صفقة شراء تويتر هبوط في سعر الذهب وارتفاع قياسي للدولار عالميًا

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعل بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بوتين: ليز تراس مجنونة وابتزت روسيا بالنووي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس بأنها "مجنونة" متهمًا إياها بأنها والدول الغربية عملت على "ابتزاز" روسيا نوويًا.

طقس الخليج |حار في الكويت وغائم في الإمارات وتحذير عاجل من السعودية

شهدت حالة الطقس في دول الخليج العربي اليوم الجمعة، تقلبات جوية ومناخية مختلفة في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ارتفاع حاد في سعر الدولار العالمي

عاودت عملة الدولار للارتفاع مجددًا بعد أن كانت قد وصل الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

خالفت أسعار الذهب العالمية التوقعات مساء الخميس، حيث سجلت تراجعًا وسط ارتفاع كبير لعملة الدولار فيما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر.

روسيا والقنبلة القذرة .. أمريكا تنفي استخدامها ضد أوكرانيا و"الطاقة الذرية" تتدخل

أصدر البيت الأبيض اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا سوف تستخدم القنبلة القذرة ضد أوكرانيا وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزور موقعين أوكرانيين هذا الأسبوع بناء على طلب كييف للكشف عن أي تحويل لمواد نووية.

تفاصيل مباحثات النفط بين السعودية وفرنسا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وزيرة الطاقة الفرنسية أجنيس بانيير روناتشر، بحثا خلال آخر تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمية.

اقتصاد السعودية | الناتج المحلي الإجمالي يحقق نموًا قياسيًا

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سوف ينمو بأكثر من 5% حتى عام 2030، مشددًا على أن الناتج غير النفطي، "هو الأهم".

طرد عشرات الموظفين .. إيلون ماسك ينجح في شراء تويتر

أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، أتم صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بعد التحذير من هجوم إرهابي في جنوب إفريقيا .. قرار عاجل من أمريكا

أمرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم، بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك بسبب تصاعد خطر الهجمات الإرهابية.

العالم يحبس أنفاسه.. تحذير خطير من نووي كوريا الشمالية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، مسأء أمس الخميس، إن العالم "يحبس أنفاسه" قبل تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية ستكون "تأكيدا جديدا" على أن برنامج بيونغ يانغ النووي "يتقدم بكامل طاقته".