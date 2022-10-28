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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرد عشرات الموظفين .. إيلون ماسك ينجح في شراء تويتر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، أتم صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت المعلومات أن إيلون ماسك استحوذ على العصفور الأزرق، مستغنيًا عن كبار المسؤولين والموظفين في الشركة.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلت الأربعاء عن مصادر قولها إن ماسك ا يخطط لخفض 75% من الموظفين بعد تنفيذ صفقة الاستحواذ المخططة والبالغ قيمتها 44 مليار دولار.

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وفي وقت سابق يوم الخميس، نشر ماسك مقطع فيديو لنفسه وهو يمشي إلى المكاتب وهو يحمل حوض مطبخ.

تمويل الصفقة

وقام بتغيير وصف ملفه الشخصي على تويتر ليقرأ "Chief Twit"، أو "رئيس تويتر"، كما تعهد الثلاثاء بإغلاق صفقة شراء تويتر في مؤتمر عبر الفيديو مع مصرفيين يساعدون في تمويل الصفقة.

وقالت المصادر إن البنوك التي ستقدم 13 مليار دولار كجزء من تمويل الصفقة، انتهت من وضع اتفاقية الائتمان النهائية، وهي بصدد توقيع الاتفاق، وهي إحدى الخطوات الأخيرة قبل تحويل الأموال فعليًا إلى إيلون ماسك.

وذكرت "بلومبرج" سابقًا أن المقرضين في وول ستريت، بقيادة مورغان ستانلي، كانوا يستعدون بالفعل في الأسابيع الأخيرة لتمويل الصفقة، لكن لا شيء مؤكدا على الإطلاق مع إيلون ماسك، الملياردير "الزئبقي" الذي كان يسعى قبل أسابيع فقط للتراجع عن الصفقة.

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