عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا والقنبلة القذرة .. أمريكا تنفي استخدامها ضد أوكرانيا و"الطاقة الذرية" تتدخل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر البيت الأبيض اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا سوف تستخدم القنبلة القذرة ضد أوكرانيا وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزور موقعين أوكرانيين هذا الأسبوع بناء على طلب كييف للكشف عن أي تحويل لمواد نووية؟

وأوضح المدير العام للوكالة الأممية رافايل جروسي أن "المفتشين سيجرون عملية تدقيق مستقلة للكشف عن أي تحويل لمواد نووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن إجراء تفتيش "في الأيام المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت الوكالة، الخميس، أنها فتشت أحد الموقعين "قبل شهر"، مؤكدة أنه "لم يتم العثور على أي نشاط نووي غير معلن".

بالقنابل القذرة.. روسيا تعلن استعداد أوكرانيا لشن هجوم على محطة تشرنوبيل النووية

بسبب القنبلة القذرة.. بوتين يحذر من قرب نشوب صراع خطير في العالم

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الوكالة في وقت سابق الخميس لإرسال بعثة إلى أوكرانيا "في أسرع وقت"، قائلاً إن أوكرانيا تريد استخدام سلاح مشع "لتتمكن من القول لاحقا إن روسيا هي التي نفذت ضربة نووية".

ما هي القنبلة القذرة؟

القنبلة القذرة أو القنبلة الإشعاعية هي قنبلة محاطة بمواد مشعة واسعة المدى حيث تنتشر على شكل غبار أثناء الانفجار الذي يكون له كثافة حرارية وميكانيكية مماثلة لأي قنبلة أخرى عدا أنها تنشر عناصر مشعة في المنطقة المحيطة.

أضرار القنابل القذرة

من شأن القنبلة القذرة أن تخلف آثارًا مدمرة على المدى الطويل، إذ أن هدفها الرئيسي ليس التدمير بل تلويث منطقة جغرافية معينة وإصابة الأشخاص المتواجدين فيها عبر إشعاعات مباشرة.

بوتين: روسيا تعلم مكان القنبلة القذرة التي صنعتها أوكرانيا

زيلينسكي يريد المواجهة النووية.. روسيا تكشف سبب تجهيز كييف لـ القنبلة القذرة

ويمكن للمواد المشعة إرباك العمل الخلوي للشخص المتواجد، محطمة بذلك سلسلة الحمض النووي مخلفة طفرات حيث يمكن أن تسبب أمراض السرطان وسرطان الدم وأمراض العوز المناعي وغيرها، وقد تتسبب في الكثير من حالات الوفاة لكل من يتعرض لها.

ومن بين مخاطر القنبلة أيضا الاضطرابات الاجتماعية، التي تليها من فزع وذعر عام جراء الجهل بأضرارها وفاعليتها.

كما تتسبب بأضرار اقتصادية هائلة حيث تعتبر المنطقة المصابة غير صالحة للحياة والاستخدام بسبب صعوبة إزالة آثارها، لاحتمالية استخدام عناصر فعالة بكميات قليلة وبعد الانتشار تكون نادرة جدا ويصعب العثور عليها، وتستغرق عملية الإزالة، خاصة في المدن الكبيرة، وقتا طويلا وتكلفة كبيرة.

 

بوتين أمريكا روسيا أوكرانيا القنبلة القذرة القنابل القذرة قنبلة قذرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

خبير اقتصادي: ستشهد الأسواق المصرية استقرارا مع احتواء للموجة التضخمية| فيديو

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

موضوعات متعلقة

بوتين: روسيا تعلم مكان القنبلة القذرة التي صنعتها أوكرانيا

زيلينسكي يريد المواجهة النووية.. روسيا تكشف سبب تجهيز كييف لـ القنبلة القذرة

بالقنابل القذرة.. روسيا تعلن استعداد أوكرانيا لشن هجوم على محطة تشرنوبيل النووية

بسبب القنبلة القذرة.. بوتين يحذر من قرب نشوب صراع خطير في العالم

دبلوماسي روسي: الغرب غير مستعد للتعاون مع روسيا بخصوص "القنبلة القذرة" الأوكرانية

هدف القنبلة القذرة.. روسيا تتهم الغرب بالتواطؤ مع أوكرانيا في الإرهاب النووي

روسيا: الغرب يساعد أوكرانيا في صنع القنبلة القذرة.. وكييف بدأت تنفيذ الخطة

روسيا تحذر من القنبلة القذرة.. هل ترد عليها بالنووي؟

ترشيحاتنا

محبة الله للعبد .. هل لها علامات؟ علي جمعة يجيب

نائب رئيس البنك الأهلي: نتوقع استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة

روسيا والقنبلة القذرة .. أمريكا تنفي استخدامها ضد أوكرانيا و"الطاقة الذرية" تتدخل

صبحي يناقش مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب والأندية بحضور محافظ الدقهلية

لو راجع من الكويت.. أسعار كيا سيراتو موديل 2022| صور

دعم نقدي للفئات الأولى بالرعاية|كيف تحصل على 300 جنيه من حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم | العذراء 28 أكتوبر 2022: أشياء تزعجك تعرف عليها

هروب حفيدة رئيس روسيا إلى ليتوانيا

برج الحمل .. حظك اليوم | الجمعة 28 أكتوبر 2022

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 28 أكتوبر| تعرف كيف تزيد دخلك؟

فيديو

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ