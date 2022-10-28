روسيا والقنبلة القذرة .. أمريكا تنفي استخدامها ضد أوكرانيا و"الطاقة الذرية" تتدخل

أصدر البيت الأبيض اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا سوف تستخدم القنبلة القذرة ضد أوكرانيا وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزور موقعين أوكرانيين هذا الأسبوع بناء على طلب كييف للكشف عن أي تحويل لمواد نووية؟

وأوضح المدير العام للوكالة الأممية رافايل جروسي أن "المفتشين سيجرون عملية تدقيق مستقلة للكشف عن أي تحويل لمواد نووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن إجراء تفتيش "في الأيام المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت الوكالة، الخميس، أنها فتشت أحد الموقعين "قبل شهر"، مؤكدة أنه "لم يتم العثور على أي نشاط نووي غير معلن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الوكالة في وقت سابق الخميس لإرسال بعثة إلى أوكرانيا "في أسرع وقت"، قائلاً إن أوكرانيا تريد استخدام سلاح مشع "لتتمكن من القول لاحقا إن روسيا هي التي نفذت ضربة نووية".

ما هي القنبلة القذرة؟

القنبلة القذرة أو القنبلة الإشعاعية هي قنبلة محاطة بمواد مشعة واسعة المدى حيث تنتشر على شكل غبار أثناء الانفجار الذي يكون له كثافة حرارية وميكانيكية مماثلة لأي قنبلة أخرى عدا أنها تنشر عناصر مشعة في المنطقة المحيطة.

أضرار القنابل القذرة

من شأن القنبلة القذرة أن تخلف آثارًا مدمرة على المدى الطويل، إذ أن هدفها الرئيسي ليس التدمير بل تلويث منطقة جغرافية معينة وإصابة الأشخاص المتواجدين فيها عبر إشعاعات مباشرة.

ويمكن للمواد المشعة إرباك العمل الخلوي للشخص المتواجد، محطمة بذلك سلسلة الحمض النووي مخلفة طفرات حيث يمكن أن تسبب أمراض السرطان وسرطان الدم وأمراض العوز المناعي وغيرها، وقد تتسبب في الكثير من حالات الوفاة لكل من يتعرض لها.

ومن بين مخاطر القنبلة أيضا الاضطرابات الاجتماعية، التي تليها من فزع وذعر عام جراء الجهل بأضرارها وفاعليتها.

كما تتسبب بأضرار اقتصادية هائلة حيث تعتبر المنطقة المصابة غير صالحة للحياة والاستخدام بسبب صعوبة إزالة آثارها، لاحتمالية استخدام عناصر فعالة بكميات قليلة وبعد الانتشار تكون نادرة جدا ويصعب العثور عليها، وتستغرق عملية الإزالة، خاصة في المدن الكبيرة، وقتا طويلا وتكلفة كبيرة.