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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: مقتل 44 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

صدى البلد

 أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، صباح اليوم /الجمعة/، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 44 جنديًا روسيًا وتدمير دبابة وقذيفتا هاون وثلاث عربات قتالية مُصفحة في الاتجاه الجنوبي.


وذكرت القيادة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن "الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".


وأضاف البيان: أن "القوات الروسية شنت هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية باستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة من طراز MLR وقذائف هاون، كما قصفت مناطق سكانية في منطقة باشتانكا في يكولايف ومنطقة خيرسون وفي نيكوبول الواقعة بإقليم دنيبروبتروفسك، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الهجمات".


وتابع: البيان أن "القوات المسلحة وسلاح الجو شنوا للرد على ذلك 16 ضربة على القوى البشرية والتجهيزات والأسلحة التابعة للروس، كما نفذت وحدات الصواريخ والمدفعية حوالي 130 مهمة نارية نتجت عن تدمير مستودعين للذخيرة ومخزن لمعدات الروس في منطقة بريسلاف".


كذلك، شن الطيران الأوكراني 16 غارة على مناطق تركزت فيها القوات الروسية ومعداتهم وأسلحتهم، بحسب البيان، الذي أكد في ختامه أن "القوات الروسية لا تزال تحتفظ بـ 11 سفينة حربية وقطع عسكرية عديدة على طول ساحل شبه جزيرة القرم المحتلة في البحر الأسود، من بين ذلك حاملات صواريخ كروز من طراز 4fourKalibr - اثنتان منها تحت الماء وسفينتان سطحيتان وأربعة وعشرون صاروخا معاديا جاهزة للإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، هناك طائرتان كبيرتان للإنزال في البحر".
 

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