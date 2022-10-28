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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد في سيدي
افتتاح مسجد في سيدي سالم

شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح 4 مساجد بمركزي كفر الشيخ وسيدي سالم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف.
 

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قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 4 مساجد  بالجهود الذاتية، مسجد عزبة عزاز التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد الكبير بقرية تيدا بسيدي سالم ومسجد مبروكة النمر بعزبة كساب بسيدي سالم، ومسجد العمدة بسيدي سالم.

 

وأضاف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، عن حب الأوطان، مؤكداً أن حب الوطنِ فطرة إنسانية جليلة، وقيمة دينية عظيمة، وحب الوطنِ يقتضِي احترام علمه، ونشيدِهِ، وسائرِ مقوماتِهِ، والحفاظَ على أمنه وأمانه واستقراره.

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