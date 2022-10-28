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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روى نكتة مثيرة للجدل.. بوتين يسخر من وضع ألمانيا بدون الغاز الروسي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

روى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نكتة خلال مشاركته في نادي “فالداي” الدولي، حول الوضع في ألمانيا بدون الغاز الروسي.

وقال بوتين وهو يروي النكتة:

في ألمانيا سأل طفل والده قائلا: بابا، لماذا الجو بارد هكذا؟
فرد الأب: روسيا هاجمت أوكرانيا".
رد الأبن قائلا: وما دخلنا بذلك؟ 
يرد الأب: لقد فرضنا عقوبات على الروس؟ 
يسأل الابن: لماذا؟
يرد الأب: لكي نجعل حياتهم أسوأ
ليفاجئ الابن والده قائلا: وهل نحن روس؟

وبعدما أثارت النكتة ضحك الجمهور وسخرية بوتين، أكد الرئيس الروسي، أن جميع المشاكل التي تواجهها أوروبا حاليا هي من اختلقتها وليست روسيا.

وأكد بوتين خلال حديثه أن موسكو مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز، لكنه طالب برفع العقوبات الغربية التي تعيق حدوث هذا الأمر.

وفرض الاتحاد الأوروبي والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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