رانيا يحيى: الدولة تراهن على وعي الشعب المصري فى مرحلة البناء

قالت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة، إن هناك مخططا من جماعة الإخوان الإرهابية لهدم استقرار الدولة.

وأضافت يحيى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى، أن الدولة تراهن على وعي الشعب المصري والتصدي لهذه الدعوات التخريبية.

وتابعت أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء ونهضة، ولابد من أن يعي المواطن جيدا أن هدف هذه الجماعات هدم الدولة.

ضرب الاستقرار

وأوضحت أن الهدف أيضا من هذه الدعوات ضرب استقرار مؤسسات الدولة المصرية وإيقاف مسيرة التنمية التي تقوم بها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكدت أن الدولة المصرية مرت بمرحلة قاسية خلال فترة جماعة الإخوان الإرهابية، مشددة على أهمية التوعية وتكاتف الجميع من أجل عبور الأزمة الحالية.