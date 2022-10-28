ناهد عبد الحميد : الدولة تتبنى مشروعات كبيرة على رأسها حياة كريمة

الدكتورة نهاد عبد الحميد، مدير ملتقى الهناجر الثقافي بالأوبرا ،إن الدعوة للتظاهر مجرد شائعات والدولة المصرية تسير بخطى ثابتة، وتقدم العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروع حياة كريمة الذى وصل القرى.

وتابعت عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى أن المجتمع المصري لديه وعي كبير ولن ينساق وراء الشائعات والحملات الإلكترونية الممنهجة.

الحملات الممنهجة

وأكدت مدير ملتقى الهناجر الثقافي بالأوبرا ، أن الحملات الممنهجة تسعى لتخريب الدولة المصرية

وتابعت: أن الشعب لديه ثقة كبيرة في القيادة الحاكمة للعبور خلال المرحلة الحالية لتحقيق أفضل مستقبل أفضل لجميع المصريين.