منسق حياة كريمة بالمنوفية: زيارة الطلاب لقرية "شما" تعزز جهود العمل التطوعي

قال الدكتور علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن المبادرة بدأت سلسلة ندوات تعقد داخل الجامعات المصرية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "محافظة المنوفية جاءت في المرحلة الثالثة التى استهدفت جامعة المنوفية وجامعة السادات".

وأشار: "تم تنظيم ندوات توعوية داخل الجامعة حضرها عدد كبير من الطلاب، لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى الشباب، حيث تم استعراض جهود مؤسسة حياة كريمة.

وأوضح: "عقب هذه الندوات يتبعها سلسلة زيارات ميدانية للشباب لأماكن المشروعات، حتى يتمكن الشباب من الاطلاع على الجهود التي تبذل والتي نتحدث عنها معهم، ومؤخرا قمنا بتنظيم زيارة لطلاب جامعة السادات استهدفت قرية "شما" بالمنوفية، وهى قرية نموذجية انتهت أغلب المشروعات المنفذة بها".