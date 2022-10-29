عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

صدى البلد

استقرت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، على نفس أسعار أمس الجمعة دون تغيير.

أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت اليوم

 ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد والأسمنت، خاصة المقدمين على البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي أرخص أسعار الحديد والاسمنت .

أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر طن  الجيوشي للصلب 17.300 جنيه

سجل طن حديد بشاي 17.900 جنيه

سجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيها

سجل السويس للصلب  17.850 جنيها.

وسجل سعر حديد المراكبي لـ 17.550 جنيها.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17.450 جنيها.

سجل سعر طن حديد عز  18275 جنيها.

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المسلة 1390 حنيها للطن

أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن 

اسمنت المسلح 1455 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن 

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 1440  جنيهًا للطن 

اسمنت السهم 1410 جنيهات للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا للطن 

يشار إلى أنه يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

اسعار الاسمنت اليوم أسعار مواد البناء اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

طقس الخليج اليوم |معتدل في الكويت والإمارات .. وأمطار رعدية تضرب السعودية

نشرة الفن : إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

بعد تصديق السيسي .. 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

تعرضان للعنة الله والحرمان من رحمته بالآخرة.. علي جمعة يحذر من فعلين

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت بالدوري المصري

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ