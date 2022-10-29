ظهور ابتسامة مرعبة للشمس تهدد الأرض اليوم بـ 3 عواصف خطيرة

صورة الشمس المبتسمة هي لوحة اعتدنا رسمها منذ الصغر، ولا أحد يعرف حتى الآن سبب تخيلنا لها بهذا الشكل، حتى كشفت وكالة ناسا اليوم عن وجهها الحقيقي وهو مبتسم.

بدت الشمس وكأنها تبتسم في صورة حديثة نشرها حساب مرصد الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا على تويتر.

التقط مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا الشمس "مبتسمة" بطريقة واضحة وغريبة، حيث بدا أن لها عينين وفم ضاحك.

وعلقت وكالة ناسا على الصورة: "تُعرف هذه البقع الثلاثة المظلمة على الشمس التي تُرى في الأشعة فوق البنفسجية، باسم الثقوب الإكليلية وهي مناطق تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة إلى الفضاء".

سبب الوجه "المبتسم" في الشمس

يرجع السبب الرئيسي وراء الابتسامة التي تظهر على الشمس هو التموضع العرضي للثقوب الإكليلية، والتي يقال إنها حقول مغناطيسية مفتوحة على الشمس تكون أكثر برودة وأقل كثافة من البلازما المحيطة بها، فالثقوب الإكليلية لها تأثير على الأرض لأنها تصدر تيارًا معقدًا من الرياح الشمسية".

تأثير خطير على الأرض

في حين أن "الشمس المبتسمة" تشكل بالتأكيد صورة رائعة وظاهرة مذهلة، يقول الخبراء إنها قد تسبب مشكلة للأرض.

ووفقًا لوسائل الإعلام، سيصل تأثير الموجات الثلاثة التي خلقت الوجه المبتسم على الأرض في حوالي 28 أو 29 أكتوبر.