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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الغرف يناشد التجار بالأمانة وعدم المغالاة في أسعار السلع

صدى البلد

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تم رصد زيادة  أسعار بعض السلع خلال الأيام الأخيرة.

وتابع بشاي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" نعول علي وعي المواطنين في مواجهة جشع التجار بعدم الاقبال علي السلع المبالغ في أسعارها.

وأوضح  نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة ورئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية :" يجب أن يتحلوا التجار بالأمانة وأن يسهلوا علي المواطنين، ناصحا المواطنين بعد تخزين السلع في الوقت الحالي.

اسعار السلع التجارة الداخلية عمرو أديب الغرفة التجارية ام بي سي مصر التموين

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