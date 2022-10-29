اتحاد الغرف يناشد التجار بالأمانة وعدم المغالاة في أسعار السلع

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تم رصد زيادة أسعار بعض السلع خلال الأيام الأخيرة.

وتابع بشاي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" نعول علي وعي المواطنين في مواجهة جشع التجار بعدم الاقبال علي السلع المبالغ في أسعارها.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة ورئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية :" يجب أن يتحلوا التجار بالأمانة وأن يسهلوا علي المواطنين، ناصحا المواطنين بعد تخزين السلع في الوقت الحالي.