خبير سيارات: هناك مخزون كبير بدأ يخرج من الموانئ

قال محمود خيري، خبير السيارات، إن تجار العربيات قاموا بتسعير الدولار على ٢٨ و٣٠ جنيها، وهذه معلومة شهيرة.

وأوضح خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" هناك مخزون كبير من السيارات بدأ يخرج من الموانئ، ومصلحة الجمارك صرحت بأنه تم الإفراج عن 7500 ألف سيارة قبل نهاية العام، وبدأ يحدث انخفاض على الأوفر بريس.

وأكمل:" تجار السيارات رفعوا أسعار السيارات مرة أخرى بعد قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلي أن السيارات الآن موجودة في المعارض والتسليم فوري وجميع الألوان.