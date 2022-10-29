حضور الرئيس السيسي إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، اهتمامات صحف القاهرة.

ففي صحيفة “الأهرام” وتحت عنوان “السيسي يشارك في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي للصناعة اليوم”، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحضر صباح اليوم، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تصريحه بأنه من المقرر أن يشمل المعرض، الذي يقام تحت رعاية الرئيس، عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

أما صحيفة “أخبار اليوم”، فذكرت تحت عنوان “الرئيس يتابع الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة السيارات”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام، صباح أمس، بجولة تفقدية لمدينة "السيارات المتكاملة".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تصريحه بأن الرئيس اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فدانا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بجميع أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.

وتحت عنوان ("العلاوة الاستثنائية".. لجميع العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة من نوفمبر)، نقلت صحيفة “الجمهورية” تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن العلاوة الاستثنائية التي قررتها الدولة بمبلغ 300 جنيه، سيتم صرفها لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمن فيهم أصحاب الكوادر الخاصة مثل الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية والإعلاميين بالهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك القضاة والأطباء والمدرسين، وأيضا العاملين بالشركات العامة.

وأضاف وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة، ليصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قواعد صرف العلاوة، تمهيدا للعمل بها وبدء الصرف مع مرتب شهر نوفمبر المقبل.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” تحت عنوان "مصر تستضيف اجتماعات "الآسيوي للاستثمار"، أن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قرر عقد اجتماعاته السنوية الثامنة رفيعة المستوى، العام المقبل، لأول مرة بالقارة الإفريقية، بمدينة شرم الشيخ، يومي 25 و26 سبتمبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأكيده - خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس محافظي البنك - أن مجلس محافظي البنك اعتبر شرم الشيخ مدينة مميزة تاريخيا، ومنبرا مثاليا لمناقشة الفرص المتاحة لتمويل البنية التحتية، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا بالعديد من القطاعات الحيوية كالطاقة والمياه، وبحث تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

وأضاف معيط أن مصر تشهد واقعا جديدا بات أكثر جذبا لشركاء التنمية الدوليين، بعد النجاح في تهيئة مناخ محفز للمستثمرين المحليين والأجانب، بما نمتلكه من بنية تحتية قوية، أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات، لتصبح قادرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا ملموسة لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأعرب معيط عن تطلعه إلى دور أكبر للبنك في دعم المسار المصري للتحول إلى بنية تحتية ذكية وخضراء، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، نوفمبر المقبل؛ بما يؤهل الدولة المصرية لتحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الأخضر؛ وذلك اتساقا مع التعاون الممتد بين الجانبين، الذي انعكس في تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون، حيث تجاوزت محفظة التعاون الإنمائي بين البنك ومصر مليار دولار.