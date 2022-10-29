تصعيد مقلق.. روسيا تتوعد أمريكا بالرد على تطوير القنابل النووية في أوروبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، أن روسيا ستأخذ في الاعتبار في تخطيطها العسكري تطوير القنابل النووية الأمريكية المنتشرة في الدول الأوروبية.

وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يسعنا إلا أن نلاحظ وجود خطط لتحديث الأسلحة النووية، تلك القنابل ذات السقوط الحر الموجودة في أوروبا. تقوم الولايات المتحدة بتحديثها وزيادة دقتها وتقليل قوة الشحنة النووية، أي أنها تحول هذه الأسلحة إلى "سلاح ساحة المعركة"، وبالتالي خفض العتبة النووية".

ووفقًا له ، فإن موسكو تأخذ في الاعتبار أيضًا استبدال مركبات التوصيل الأمريكية لهذه الأنواع من الأسلحة.

وأضاف جروشكو أن "الولايات المتحدة تجبر حلفاءها على شراء مقاتلات إف-35 وتتخذ إجراءات أخرى لزيادة قدرة دول التحالف على التغلب على مناطق حظر الوصول. وهذه أيضًا حقيقة يجب أن نأخذها في الاعتبار على حد سواء بالمعنى السياسي في تخطيطنا العسكري".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد الخميس الماضي، أن روسيا ليست بحاجة إلى ضرب أوكرانيا بالسلاح النووي.

ورد الرئيس الروسي على أولئك الذين يتكهنون بأن روسيا ستستخدم السلاح النووي قائلا: "روسيا لديها عقيدة عسكرية تستحق القراءة من قبل أولئك الذين يزعمون أن روسيا ستستخدم السلاح النووي".