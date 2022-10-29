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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد مقلق.. روسيا تتوعد أمريكا بالرد على تطوير القنابل النووية في أوروبا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، أن روسيا ستأخذ في الاعتبار في تخطيطها العسكري تطوير القنابل النووية الأمريكية المنتشرة في الدول الأوروبية.

وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يسعنا إلا أن نلاحظ وجود خطط لتحديث الأسلحة النووية، تلك القنابل ذات السقوط الحر الموجودة في أوروبا. تقوم الولايات المتحدة بتحديثها وزيادة دقتها وتقليل قوة الشحنة النووية، أي أنها تحول هذه الأسلحة إلى "سلاح ساحة المعركة"، وبالتالي خفض العتبة النووية".

ووفقًا له ، فإن موسكو تأخذ في الاعتبار أيضًا استبدال مركبات التوصيل الأمريكية لهذه الأنواع من الأسلحة.

وأضاف جروشكو أن "الولايات المتحدة تجبر حلفاءها على شراء مقاتلات إف-35 وتتخذ إجراءات أخرى لزيادة قدرة دول التحالف على التغلب على مناطق حظر الوصول. وهذه أيضًا حقيقة يجب أن نأخذها في الاعتبار على حد سواء بالمعنى السياسي في تخطيطنا العسكري".

بوتين يرد لأول مرة على مزاعم ضرب أوكرانيا بالسلاح النووي

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد الخميس الماضي، أن روسيا ليست بحاجة إلى ضرب أوكرانيا بالسلاح النووي.

ورد الرئيس الروسي على أولئك الذين يتكهنون بأن روسيا ستستخدم السلاح النووي قائلا: "روسيا لديها عقيدة عسكرية تستحق القراءة من قبل أولئك الذين يزعمون أن روسيا ستستخدم السلاح النووي".

روسيا القنابل النووية تطوير الدول الأوروبية اوروبا الأسلحة

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