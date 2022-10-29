هنشيل المسئولية..اتحاد الصناعات: 300 جنيه زيادة مرتقبة للعاملين بالقطاع الخاص

أكد المهندس محمد زكى السويدى ، رئيس اتحاد الصناعات ، أن قطاع المحاجر في مصر قطاع واعد جدا ، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن يكون هناك جلسة خاصة لمناقشة الملف ، موضحا : " المدة التي تمنح للمستثمر الأجنبي والمصري لادارة المنجم غير كافية " .

وأعلن " السويدي" عن زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بالمصانع بما يقارب الـ 300 جنيه ، مؤكدا أنه سيكون هناك نظر في زيادة المرتبات ، متابعا : "كلنا هنشيل المسؤولية مع الدولة " .



وأشار " السويدي " ، خلال كلمته باطلاق المؤتمر الدولي الأولي للصناعة ، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحرير سعر الصرف فرصة جيدة تساعد على زيادة النمو ، مؤكدا : " شهرين ثلاثة والأسعار هتنزل " .



