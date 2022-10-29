وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من ملاعب كرة القدم الخماسية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من الملاعب الخماسية لكرة القدم وتفقد مجموعة من الأنشطة والبرامج والمشروعات المُفذة بمراكز شباب بشتيل وأم خنان والشيخ عثمان والحوامدية.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور محمد القوصي معاون الوزير، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأت جولة الافتتاحات بمركز شباب بشتيل، حيث قام الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد بافتتاح مجمع الملاعب الخماسية، وتفقد عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية والشبابية والثقافية بالمركز.

وفي سياق ذلك، أطلق وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، مبادرة إنجازات رئيس الجمهورية في جميع مراكز الشباب تحت شعار "رؤية قائد وإرادة وطن"، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2022 ، بمراكز الشباب بالقرى والاهتمام بالمواهب الرياضية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها تحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز الشباب وبناء الإنسان المصرى وتشجيع النشء والعمل الجماعى.

عقب ذلك، قام وزير الرياضة ومحافظ الجيزة، بجولة تفقدية بمركز شباب أم خنان وافتتاح 2 ملعب خماسي وآخر سداسي، لخدمة رواد وأهالي مركز الشباب الواقع بنطاق مدينة الحوامدية، ومشاهدة العديد من العروض الرياضية والأنشطة والفقرات الفنية المُنفذة بالمركز.

وفي مركز شباب الحوامدية، افتتح صبحي وراشد، ملعب خماسي، وتفقد المشروع الإنتاجي للملابس بمشغل الحوامدية ومعرض للمنتجات الشباب الحرفية واليدوية، ومهرجان الفرق الكشفية بالجيزة ومشروع مشواري، ومشاهدة عدد من الفقرات الفنية والرياضية المُنفذة بالمركز، بالإضافة إلي تدشين مؤتمر للاستثمار بمراكز الشباب، وكذلك افتتاح ملعبًا خماسيًا بمركز شباب الشيخ عثمان.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق، وتابع: "نحن ننزل على الأرض لشباب مصر للعمل والإقناع بالمسؤولية والرد على جميع المشكيين فى الإنجازات التى تقوم بها الدولة فى جميع القطاعات".

وتحدث وزير الرياضة ، عن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

واستكمل حديثه قائلًا : " ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، حيث تم الإنتهاء من تطوير 1003 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الرؤية المستقبلية للوزارة هي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية".

واستطرد الدكتور أشرف صبحي قائلا: "مبادرة "حياة كريمة" تعد من أكبر المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى، وهى تدلل على الإهتمام الواضح من قبل سيادته بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش فى حياة كريمة تتوافر بها كل الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد البناء والتنمية فى شتى القطاعات".

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية حريصة على تطوير مراكز الشباب لإعداد وصقل وتنمية القدرات البدنية والإبداعية للكوادر البشرية، وتوسيع مشاركتهم فى الحياة العامة، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة الفاعلة فى صنع القرار، والسعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتطوير الرياضي من خلال تعزيز فاعلية الرياضة فى تحقيق البرنامج القومى لبناء الإنسان المصرى واكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة فى المحافل الدولية ورعاية الموهوبين والمبتكرين بما يرسخ مكانة مصر الدولية بين دول العالم .

وأشار اللواء أحمد راشد ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمت مكوناتها تطوير شامل لمراكز الشباب بالقري المدرجة بالمبادرة للتوسع في مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي والتي تأتى فى مقدمة أولويات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب .

وأشاد محافظ الجيزة، بالتعاون المثمر القائم مع وزارة الشباب في تنفيذ خطه التطوير للعديد من مراكز الشباب لتصبح متنفس رياضي لتفريغ طاقات الشباب ، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم وأطلاق المبادرات الهادفة بالتعاون الوزارات ومؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على المواطن.

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة

افتتاح عددا من مراكز شباب الجيزة