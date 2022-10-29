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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من إدارة الأهلي احتفالا بـ تتويج الفريق بكأس السوبر أمام الزمالك

صدى البلد

قرر مسؤولو مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف مقدم عقود لاعبي الفريق عقب التتويج أمس بكأس السوبر المصري أمام الزمالك على إستاد هزاع بن زايد في الإمارات. 

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الأهلي يصرف مقدم عقود لاعبيه للموسم الجديد بعد التتويج بالسوبر.. وتبلغ قيمة المقدمات حوالي 40 مليون جنيه ”.

 

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ووصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة النادي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من أبوظبي، بعد التتويج بكأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة  على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

 

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي، داخل صالة 4 المخصصة للطيران الخاص، حيث إنهاء وصول إجراءات البعثة فور وصولها على متن رحلة طيران الاتحاد رقم 653، وسط إتخاذ كافة التدابير لتأمين وصول البعثة.

 

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، في مباراة الأمس، حيث قدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

 

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه، ليصيح بذلك الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.
 

ويستعد الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، لمواجهة الداخلية العائد للدوري الممتاز، وذلك فى منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الداخلية والأهلي، يوم الأربعاء المقبل، 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

 

وسيدخل الأهلي اللقاء بروح معنوية عالية، بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.
 

الأهلى الدوري المصري الداخلية مرتضى منصور النادي الأهلي

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