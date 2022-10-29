شريف الجبلي: تشريف السيسي الملتقى الدولي الأول للصناعة أكبر دعم للقطاع.. فيديو

تحدث الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن أهمية الملتقى الدولي الأول للصناعة.



وأوضح الجبالي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، الملتقى الدولي الأول للصناعة دفعة قوية للصناعة خلال الفترة القادمة.

وأكد الجبلي، خلال الملتقى اليوم تم تدشين أكثر من 64 مشروع صناعي متنوع فى مختلف القطاعات.

وأشار شريف الجبلى، إلى أن تشريف الرئيس السيسى اليوم للملتقى يؤكد دعمه للصناعة وأهمية توطينها وزيادة المكون المحلى.

الرخصة الذهبية

من جانبه كشف المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، تفاصيل الرخصة الذهبية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحها للمستثمرين لمدة 3 أشهر.

وأوضح السقطي، أن المستثمر إذا أراد بناء مصنع؛ يحتاج مجموعة من الرخص، عددها 15 رخصة، مثل "رخصة الإنشاء، رخصة الحفر، رخصة بناء، رخصة تشغيل.. إلخ".



وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن حصول المستثمر على الرخصة الذهبية؛ يغنيه عن جميع الرخص.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنه بموجب الرخصة الذهبية؛ يكون مع المستثمر مسؤول واحد، يسهل له جيمع الإجراءات.