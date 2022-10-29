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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 3 أشهر.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع |فيديو

محمد السويدي
محمد السويدي

زفّ المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن قرار تحرير العملة سيجعلنا نعود للوضع الطبيعي تدريجيًا.

وأوضح السويدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “أغلب التجار كانوا يتعاملون بسعر الدولار 23 جنيهاً خلال الفترة الماضية، مضيفا: "الدولار كان متسعر بـ 23 جنيهاً الشهور الماضية".

وأضاف محمد السويدي: "سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 300 جنيه، وليس هناك موعد محدد للتطبيق وقد يكون من أول يناير، حيث لا بد أن يعمل الجميع في مناخ آمن.

ونوّه إلي أن الجمارك بدأت في الإفراج عن  البضائع المتراكمة في الموانئ، وقد يستغرق ذلك أسبوعين، متوقعًا عودة الأسعار لطبيعتها خلال 3 شهور.

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